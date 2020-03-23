В Алтайском крае открыли дополнительные лаборатории для тестирования на коронавирус

В Алтайском крае развернули три дополнительные лаборатории по тестированию на коронавирус. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дополнительные лаборатории помогут быстрее тестировать прибывающих из-за рубежа и тех, кто имеет признаки вирусных заболеваний.

Напомним, что в Алтайском крае на данный момент нет зараженных COVID-19. Все регионы России переведены на режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. По последним данным, в России зарегистрировано 438 больных, а под наблюдением находятся более 50 тысяч россиян.

В связи с пандемией в России отменили массовые мероприятия, а в понедельник, 23 марта, Минкульт РФ порекомендовал кинотеатрам закрыться из-за угрозы распространения COVID-19.