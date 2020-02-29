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А как вы худеете к лету?

А я не худею. Я и так красивый/красивая

Сижу нежрамши

Пробую разные диеты и рекомендации

Хожу в спортзал

Придерживаюсь здорового образа питания, а потому мне специально худеть не надо

Участвую в марафонах похудения