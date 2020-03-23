Эксперты заявили о начале мирового финансового кризиса

В мире объявили о начале глобального экономического кризиса из-за замедления роста экономики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов.

Согласно Международному валютному фонду (МВФ) глобальной рецессией считается, когда общий рост ВВП составляет менее 2,5%. По мнению специалистов, рост экономики по итогам 2020 года может составить от -2 до +2,7%. Среднее значение среди опрошенных составляет 1,6% ВВП в год.

Как отмечает издание, рецессия уже началась в США, ряде стран Европы и в Японии. Экономики этих стран обеспечивают почти треть роста мирового ВВП. Восстановление темпов роста стоит ждать только к середине 2020 года.

По прогнозам экономистов, кризис нынешнего года будет сопоставим с ситуацией в 2008-2009 годах. В этот раз замедление роста экономики происходит из-за пандемии COVID-19 и выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, что привело к обвалу цены на нефть почти на половину.

Ранее amic.ru сообщил, что стоимость североморской нефти Brent достигла минимальной цены за последние 17 лет. Это отразилось на курсе российской валюты – евро смог побить четырехлетний рекорд и подняться до 85 рублей. Курс доллара на данный момент находится на уровне 78 рублей.