В России зафиксировали 71 новый случай заражения COVID-19

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина, которое он сделал на совещании с членами правительства.

Уточняется, что все инфицированные в последние две недели вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Заболевших госпитализировали, контактировавших с ними также отправят на обследование.

Премьер Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома и не покидать пределы жилища без крайней необходимости. Также глава правительства поручил Росздравнадзору, ФТС и ФНС следить за объемами импорта, экспорта и спроса на продукты внутри страны.

Отмечается, что до 26 марта Министерства труда и Минюст должны проследить за недопущением необоснованных увольнений работников и проверять случаи невыплаты зарплаты из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Минэкономразвития также обязано предложить дополнительные меры по импортозамещению и поддержке малого бизнеса.

По последним данным, в Алтайском крае случаев заболевания не выявили. Количество инфицированных в мире составило 339,7 тысячи, а погибло от болезни порядка 14 тысяч человек. При этом 99 тысяч пациентов уже успешно прошли лечение.