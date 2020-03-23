В России зафиксировали 71 новый случай заражения COVID-19

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина, которое он сделал на совещании с членами правительства.
Уточняется, что все инфицированные в последние две недели вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Заболевших госпитализировали, контактировавших с ними также отправят на обследование.
Премьер Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома и не покидать пределы жилища без крайней необходимости. Также глава правительства поручил Росздравнадзору, ФТС и ФНС следить за объемами импорта, экспорта и спроса на продукты внутри страны.
Отмечается, что до 26 марта Министерства труда и Минюст должны проследить за недопущением необоснованных увольнений работников и проверять случаи невыплаты зарплаты из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Минэкономразвития также обязано предложить дополнительные меры по импортозамещению и поддержке малого бизнеса.
По последним данным, в Алтайском крае случаев заболевания не выявили. Количество инфицированных в мире составило 339,7 тысячи, а погибло от болезни порядка 14 тысяч человек. При этом 99 тысяч пациентов уже успешно прошли лечение.
Комментарии
кучно пошло
раньше сообщали вечером по МСК, а сейчас уже утром ко вчерашним вечерним +60 добавилось ещё +70
23.03.2020 14:38
- гость -
Написано же, что все туристы, любители в пандемию погреть пузо на курорте.
Их еще много приедет.
Да, таких горе-туристов еще несколько десятков тысяч надо вывезти из-за границы. Махровая безответственностьи надежда на "авось, пронесет!" Потом и сами болеют, и другим заразу сюда тащат.
В теленовостях крутят, как наши вояки прибыли помогать в Италию.
Итальянцы все в масках, а наши бравые вояки - без масок, типа "мы не ссым".
Слабоумие и отвага! Наверное тоже водкой предохраняются.
"За сутки в России выявили 71 новый случай заражения"
В других СМИ пишут, что все случаи - в Москве.
Думаю, из других регионов еще статистика не пришла, обновят.
Быть не может, что нигде не нашли новых случаев. И свои растаскивают, и туристы возвращаются
Ну у нас, в глухой Сибири мало у кого есть средства чтобы шастать по забугровью....
23.03.2020 14:50
Телезритель
Для военного руководства поди нашли эффективные противовирусные препараты. Они как правило очень дороги. Остальные потом уже в респираторах.
Москва транспортный хаб.
Следовательно согласно статистики (нормальной,не российской) количество заболевших в регионах растет с геометрической прогрессией
23.03.2020 15:13
- гость -
Очередной конспиролух?
Ты сначала прочитай, что такое геометрическая прогрессия. Она бывает очень разная в зависимости от коэффициента прогрессии.
Вы вероятно даже школьный курс математики не осилили раз несетете ересь по прогрессию
23.03.2020 15:03
- гость -
В других регионах нет тестов и все болеют гриппом)))
одной из важных мер профилактики является медицинская маска ДОРОГОЕ НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, людей МАСКАМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОБЕСПЕЧИТЬ не хотите??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!