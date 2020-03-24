Когда начнется ледоход на Оби в Барнауле и как долго он будет продолжаться

Росгидромет официально дал прогноз, когда на реках Алтайского края будет вскрываться лед. Согласно мониторингу, в этом году из-за относительного теплой зимы ледоход в Барнауле может начаться на неделю раньше и произойти уже в первой декаде апреля.

Когда начнется ледоход в районах Алтайского края?

По данным спутникового мониторинга в бассейне Оби сохраняется зимний режим, на реке наблюдается ледостав. На 10 марта толщина льда на Оби составляла 46-58 см, что меньше нормы на 18-34 см. На Новосибирском водохранилище толщина льда составляла 55-75 см, меньше нормы на 10-24 см.

По прогнозам Росгидромета верховье Оби вскроется ото льда в первой декаде апреля. На Чарыше и на Оби в районе города Камень-на-Оби могут сформироваться опасные заторы льда. Ожидается, что это приведет к выходу реки из берегов и возможному подтоплению домов. Аналогичная ситуация прогнозируется на участках: с. Усть-Чарышская Пристань – г. Камень-на-Оби, Чапша – с. Красногорское, Чарыш у с. Белоглазово и свх. Чарышский, Алей – с. Старо-Алейское и г. Рубцовск, Чумыш – с. Ельцовка, Бурла – с. Хабары.

В Росгидрометре напомнили, что март в Алтайском крае начался с очень теплой погоды. В солнечные дни максимальная температура воздуха достигала +15°С, местами выше. Средняя суточная температура превысила климатическую норму на 8-12 градусов.

Когда начнется ледоход в Барнауле?

Согласно прогнозу Росгидромета, верховье Оби вскроется ото льда в первой декаде апреля. Традиционно вскрытие реки в столице края происходит в середине апреля. Однако в этом году из-за теплой зимы природное явление может произойти на неделю раньше.

Сколько продлится ледоход?

Обычно ледоход в Барнауле на Оби длится всего несколько часов. Однако в некоторые годы за природным явлением можно было наблюдать несколько дней. В МЧС по Алтайскому краю сообщили, что для того чтобы на реке не образовывались заторы и это не приводило к паводку, реки подрывают. Взрывы позволяют нарушить структуру льда и разрушить ледяные пласты. Помимо взрывов специалисты проводят зачернение и распиловку льда на реках.

Когда ледоход начался в 2019 году?

Тоже в первой декаде апреля. Обь избавилась ото льда 9 апреля. Посмотреть на красивое явление на Речной вокзал пришли сотни барнаульцев. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.