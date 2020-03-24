Вторник, 24 Март, 10:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,88
€ 86,71
2°

438 +0
Обь
44см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Когда начнется ледоход на Оби в Барнауле и как долго он будет продолжаться

, ИА "Амител"
В юном месяце апреле в Барнауле тает снег. И льдины на Оби начинают свой разбег
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Росгидромет официально дал прогноз, когда на реках Алтайского края будет вскрываться лед. Согласно мониторингу, в этом году из-за относительного теплой зимы ледоход в Барнауле может начаться на неделю раньше и произойти уже в первой декаде апреля.

Когда начнется ледоход в районах Алтайского края?

По данным спутникового мониторинга в бассейне Оби сохраняется зимний режим, на реке наблюдается ледостав. На 10 марта толщина льда на Оби составляла 46-58 см, что меньше нормы на 18-34 см. На Новосибирском водохранилище толщина льда составляла 55-75 см, меньше нормы на 10-24 см.

По прогнозам Росгидромета верховье Оби вскроется ото льда в первой декаде апреля. На Чарыше и на Оби в районе города Камень-на-Оби могут сформироваться опасные заторы льда. Ожидается, что это приведет к выходу реки из берегов и возможному подтоплению домов. Аналогичная ситуация прогнозируется на участках: с. Усть-Чарышская Пристань – г. Камень-на-Оби, Чапша – с. Красногорское, Чарыш у с. Белоглазово и свх. Чарышский, Алей – с. Старо-Алейское и г. Рубцовск, Чумыш – с. Ельцовка, Бурла – с. Хабары.

В Росгидрометре напомнили, что март в Алтайском крае начался с очень теплой погоды. В солнечные дни максимальная температура воздуха достигала +15°С, местами выше. Средняя суточная температура превысила климатическую норму на 8-12 градусов.

Когда начнется ледоход в Барнауле?

Согласно прогнозу Росгидромета, верховье Оби вскроется ото льда в первой декаде апреля. Традиционно вскрытие реки в столице края происходит в середине апреля. Однако в этом году из-за теплой зимы природное явление может произойти на неделю раньше.

Сколько продлится ледоход?

Обычно ледоход в Барнауле на Оби длится всего несколько часов. Однако в некоторые годы за природным явлением можно было наблюдать несколько дней. В МЧС по Алтайскому краю сообщили, что для того чтобы на реке не образовывались заторы и это не приводило к паводку, реки подрывают. Взрывы позволяют нарушить структуру льда и разрушить ледяные пласты. Помимо взрывов специалисты проводят зачернение и распиловку льда на реках.

Когда ледоход начался в 2019 году?

Тоже в первой декаде апреля. Обь избавилась ото льда 9 апреля. Посмотреть на красивое явление на Речной вокзал пришли сотни барнаульцев. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.03.2020 09:55
- гость -

В юном месяце апреле в Барнауле -10C

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:40
Названы самые популярные бренды смартфонов в России 0
10:28
Для жалоб на рост цен в Алтайском крае открыли горячую линию 3
10:16
Раскупят гречку, поедут на Аю. Экономист оценил последствия кризиса для Алтая 3
10:03
Терапия нового поколения: что такое инсулиновые помпы и в чем их преимущества 0
09:51
Россиянам пообещали теплые весну, лето и начало осени 3
09:32
Данные о нарушителях режима самоизоляции на Алтае передали в полицию 25
09:18
Чиновник из команды Михаила Евдокимова стал министром в Нижегородской области 0
09:02
Региональные театры, кинотеатры, музеи и библиотеки закрыли в Алтайском крае 2
08:47
Мишустин подписал распоряжение об увольнении главы Роскомнадзора 6
08:32
Обострение хитрости: как обманывают людей на фоне паники из-за коронавируса 2
08:15
Когда начнется ледоход на Оби в Барнауле и как долго он будет продолжаться 1
08:03
Документальный фильм о невероятных судьбах ветеранов ВОВ сняли в Алтайском крае 0
07:50
"Заболеть могут все": алтайский эпидемиолог призвала сидеть дома и мыть телефоны 5
07:36
Жительница Алтайского края едва не оставила руку в тестомесе 16
07:19
Почему в Алтайском крае чаще брали ипотеку в 2019 году и какие квартиры покупали 1
07:02
Долгов на полмиллиона. Автомобиль жителя Алтайского края арестовали под Тверью 2
06:48
Иди своей дорогой, Сталкер. Как в Москве спасаются от коронавируса 0
06:39
Туристы назвали самые переоцененные города мира 1
06:18
Холодильник? Дайте два. Барнаульцы массово скупают бытовую технику 37
06:01
Небольшой снег и холод. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 марта 0
23:45
Полуторагодовалый ребенок оказался среди должников в Алтайском крае 6
23:15
Барбара Брыльска заявила, что у нее нет онкозаболевания 0
22:50
Мужчины болеют и умирают от коронавируса в два раза чаще женщин 8
22:17
В России не станут сокращать расходы в 2020 году 3
21:51
"Девушка Бонда" заявила о выздоровлении после коронавируса 0
21:18
Коммунальная авария произошла в районе Жилплощадки в Барнауле 3
20:47
В Китае отказались от помощи России в борьбе с коронавирусом 8
20:14
Жителей Алтайского края предупреждают о сильных морозах 0
19:42
Во Франции успешно испытали новое лекарство от коронавируса 6
19:19
В МВД Алтайского края опровергли фейки о массовой слежке в мессенджерах и соцсетях 6
18:36
У актрисы из "Иронии судьбы" нашли рак 0
18:07
Две трассы перекроют в Алтайском крае 23 и 24 марта 2
17:42
Все гидротехнические сооружения Барнаула готовы к возможному паводку 0
17:29
Я на карантине. Как оформить больничный, чтобы не остаться без денег 6
17:16
Премьер-министр Японии: провести Олимпиаду в этом году невозможно 1
17:05
Труп молодого человека нашли в окрестностях шоссе Ленточный бор в Барнауле 5
16:55
Мягко и без СМИ. Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края 17
16:54
В Барнауле Land Rover сделал вид, что сгорел 7
16:42
Последствия сильнейшего землетрясения в Хорватии: фото 0
16:30
Утилизация просрочки из магазина попала на видео в Барнауле 22
16:19
Взрослые игры. Кому выгоден скандал вокруг детского дома на Алтае 10
16:06
Карты вместо кошелька. Как увеличить прибыль с помощью безналичного расчета 0
15:53
Россияне рассказали, какие качества ценят в своих коллегах 0
15:46
Количество детских садов в Алтайском крае сократилось в два раза 0
15:35
Я только спросить: в Барнауле люди встают в очередь сдать билеты на концерты 1
15:22
80-летний житель Алтайского края выпал из окна больницы 0
15:11
Вернувшийся из Таиланда сибиряк нарушил режим самоизоляции 32
14:58
Стоп-кадр. Барнаульская свадьба в условиях коронавируса 5
14:44
В Барнауле задержали возможного убийцу мужчины, тело которого нашли в колодце 2
14:31
В России зафиксировали 71 новый случай заражения COVID-19 19

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.