Жить, не отходя от кассы. Коттедж с торговой галереей продают в Барнауле

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В поселке Научный городок в Барнауле выставили на продажу кирпичный двухэтажный коттедж, предназначенный для размещения торговой галереи.

Покупателю предлагают участок 17 соток, готовый дом 580 кв. м и проект одноэтажной пристройки-магазина с витражами площадью 378 кв. м. Это единый ансамбль с домом и гаражом, правда, для этого потребуется реконструкция этих построек. Стоимость объекта составляет 15,7 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

По словам продавца, территория позволяет оборудовать большую парковку, разместить площадку для отдыха, зеленую зону, сад и огород. То есть новый собственник сможет обустроить место для жизни и ведения бизнеса, не выходя из дома.