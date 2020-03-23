В Барнауле задержали возможного убийцу мужчины, тело которого нашли в колодце

В Барнауле задержали 33-летнего ранее не раз судимого мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого, тело которого нашли 18 марта в коллекторе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Алтайском краю.

Как предварительно установили следователи, оба мужчины были пьяны. Между ними возникла ссора, и один нанес другому удар ножом в область живота, а тело скинул в колодец. В результате оперативно-разыскных работ подозреваемого задержали. На данный момент следователи продолжают сбор доказательственной базы.

Как ранее сообщил amic.ru, в колодце на улице Гущина 18 марта было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Причиной смерти стала колото-резаная рана в области живота.