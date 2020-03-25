Бесплатная диагностика. Официальный сервис нового формата работает в Барнауле

В феврале в Барнауле на Павловском тракте, 164а, открылся и успешно работает абсолютно новый автоцентр "Toyota Lexus Барнаул". О том, чем он отличается от других, какие услуги оказывает и что еще интересного будет сделано для барнаульских автомобилистов, в программе "Стол заказов" на "Русском радио" рассказал технический директор центра "Toyota Lexus Барнаул" Иван Киргинцев.

– Иван, скажите, что значит новый формат, чем отличается ваш автосалон от других?

– Новый формат – это не просто новое здание салона, а это абсолютно иной подход и к строительству, начиная от подбора материалов для отделки, проектирования, и заканчивая "начинкой" самым современным оборудованием. Новый формат нашего салона подразумевает размещение под одной крышей двух брендов – Toyota и Lexus. Это сделано для того, чтобы внедрить процесс синергии Toyota и Lexus. Это дает нам большие возможности для быстрого взаимодействия всех отделов холдинга, способствует оперативному решению любых задач с точки зрения логистики и послепродажного обслуживания, которое я курирую. Все рядом и продумано до мелочей, нет больших расстояний для внутренних перемещений, и вместе с тем много полезной площади для работы.

– То есть как в маленькой кухне – все под рукой: и Toyota, и Lexus – все в одном. Скажите, в вашем сервисном центре могут обслуживаться только автомобили, приобретенные в вашем салоне или главное, чтобы просто это были Toyota или Lexus.

– Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание дилерских автомобилей Toyota и Lexus как приобретенных в наших салонах, так и для автомобилей, привезенных со всех регионов России. То есть любой владелец Toyota или Lexus может обратиться к нам за обслуживанием.

– То есть не важно, с какой проблемой к вам приедут?

– Абсолютно.

– На сегодняшний день в нашем городе много различных автосервисов. Что может предложить ваш сервисный центр и чего, например, не могут предложить конкуренты?

– Это очень хорошо, что есть конкуренты. Без них мы, наверное, просто плыли бы по течению, не старались прогрессировать и расти. Сегодня, работая в статусе единственного официального дилера Toyota и Lexus в Алтайском крае, мы, в первую очередь, ориентируемся на качественное предоставление услуг. В нашем сервисном центре работают классные мастера своего дела, сертифицированные специалисты, прошедшие обучение и успешно сдавшие экзамены в академии Toyota Motor в Москве. В наших руках вся самая актуальная информация по техническому обслуживанию и ремонту именно автомобилей Toyota и Lexus. Самое главное, что нас отличает от наших конкурентов – мы имеем возможность проводить гарантийный ремонт автомобилей данных брендов. Нам доверяют наши клиенты, и после истечения срока гарантии продолжают обслуживаться именно у нас. Компания ценит доверие клиентов и несет ответственность за выполненные работы. Современное оборудование позволяет проводить весь спектр операций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Не побоюсь этого слова, на сегодняшний день мы имеем самый технологичный центр в Барнауле и в Алтайском крае.

– Персонал весь обучается в Москве?

– Абсолютно весь. Кто-то ездит непосредственно учиться туда, кто-то проходит обучение на месте с помощью вебинаров, но в любом случае все сотрудники нашего салона проходят обучение, рекомендованное импортером.

– А сотрудники только вначале проходят обучение или постоянно повышают свою квалификацию?

– Наши сотрудники обучаются постоянно. Каждый планово повышает свою квалификацию, то есть получает первый уровень, второй, третий и, как говорится, нет предела совершенству, продолжаем двигаться вперед и вперед.

– Много ли у вас конкурентов и доставляют ли они вам неприятности? Бывали ли случаи, когда к вам приходили от других и жаловались?

– Случаи бывают разные. Я не думаю, что кто-то всегда говорит откровенно. Да, были такие случаи, когда водители приезжают к нам и говорят, что много раз обращались туда-то, но там не нашли что стучит и что неисправно. Мы концентрируемся на этих случаях, чтобы показать свой профессионализм, нежели в тех местах, где они обслуживались ранее. Наши мастера находят проблему и показывают клиенту. Мы стараемся менять стереотипы о добросовестности и подходе к ремонту.

– Какие услуги предоставляются в вашем сервисном центре, может появилось что-то новое?

– Об услугах, которые мы оказываем, можно говорить долго, так как их спектр очень широк. Если коротко, то это и плановое техническое обслуживание по стандартам Toyota и Lexus. Это мелкий, крупный ремонт ходовой части, замена ремней, цепей ГРМ, ремонт современных двигателей, автоматических коробок передач, агрегатов трансмиссии, а также ремонт активных подвесок на автомобилях Lexus и ремонт-диагностика КДС системы на автомобилях Toyota. Для всех видов работ нужно специализированное оборудование, которое у нас есть. О той или иной услуге можно узнать в нашем сервисном центре по телефону и уточнить всю информацию.

– Существует мнение, что сервис у официального дилера – это дорого. Есть у вас недорогие услуги, может какие-то спецпредложения для своих клиентов и владельцев Toyota и Lexus?

– Конечно, есть даже бесплатные услуги. Например, весь март для клиентов сервиса действует акция "Давайте знакомиться", в рамках которой проводится абсолютно бесплатная диагностика автомобиля по нескольким пунктам. Также у нас есть услуга "Масляный сервис" по специальной цене. Она оказывается владельцам тех автомобилей, которым уже больше трех лет. Это недорогая альтернатива ТО. Прайс можно найти на нашем сайте.

Также мы запустили проект "Весенний сервис" и продвигаем там несколько пакетов услуг по специальным ценам. Решили акцентировать свое внимание на нанесении защитных составов на кузов, в салоне и на колесных дисках. Еще один пакет – проверка работы кондиционера, замена салонного фильтра и дезинфекция воздуховодов. И третий пакет – чистка радиатора системы охлаждения, проверка на загрязнение которого делается абсолютно бесплатно на ТО или на диагностике. Еще по спеццене попутно наши мастера могут установить защитную сетку в бампер.

Кстати, с 1 марта мы полностью обновили программу скидок. Нашим постоянным клиентам будет еще выгоднее планомерно у нас обслуживаться. Дополнительно сделали упор на подгарантийный парк, его привлечение в наш сервис, а также предоставляем еще большие скидки на обслуживание автомобилей старше трех и пяти лет и с пробегом больше 100 тысяч километров. Все это для автомобилей Toyota и Lexus.

– Во время ремонта может ли владелец авто присутствовать в ремзоне или нет?

– Конечно может. У нас, я вам так скажу, абсолютно прозрачный сервис. После прохождения инструктажа по технике безопасности, который проводит мастер-консультант, работающий с клиентом, автовладелец может пройти к своему автомобилю в сопровождении мастера и присутствовать там или с комфортом расположиться в зоне отдыха с чашечкой чая и наблюдать онлайн как ремонтируют его автомобиль.

– Имеются ли у вас грандиозные планы на ближайшее будущее?

– Планов, конечно, много. Хочется развивать наш сервисный центр и расширять спектр услуг. На ближайшее время запланирован запуск кузовного участка и его выход на большие объемы по оказанию услуг. Мы планируем вывести мойку автомобилей на более новый премиальный уровень, оказывать такие новые услуги как детейлинг, востребованный сегодня.

– А что такое детейлинг?

– Это те услуги, которые связаны с нанесением защитных покрытий, специфические мойки и составы. Сейчас все это набирает популярность. Также мы планируем вывести на новый уровень химчистку. Из глобального – хочется успешно пройти сертификацию по системе Toyota и получить сертификат, который выведет нас на более высокий уровень по оказанию сервисных услуг для наших клиентов.

– Что дает этот сертификат?

– Он даст больше регалий нам как дилеру, повысит наш уровень в глазах клиентов, а также добавит баллов в нашу копилку. Хочется войти в топ-25 по стране по индексу потребительской рекомендации, который формируется на основе опросов наших клиентов после сервисного обслуживания. После каждого обслуживания автовладельцу звонят и просят оценить нашу работу. Клиент оценивает нас по определенной десятибалльной шкале и мы, конечно, с трепетом следим всегда за этим, радуемся позитивным оценкам, отрабатываем пожелания клиентов и негатив, если они есть.

– Больше положительных оценок?

– Да, больше положительных, но я не буду лукавить, есть и нейтральные, и отрицательные оценки, но мы их отрабатываем, и я считаю, клиент остается довольным. В завершении нашей беседы скажу, что мы всегда стремимся дать нашему клиенту больше, чем он ожидает: не просто автомобиль, а впечатление, о котором хочется рассказать другим, не просто оказать услугу, а дать повод для восхищения.

Автоцентр "Toyota Lexus Барнаул" АЕМ Холдинг

г. Барнаул, Павловский тракт, 164а

Время работы: по будням с 9:00 до 20:00, по выходным с 9:00 до 17:00.

Телефон "Тойота Центр Барнаул" :23-23-23

Телефон "Лексус Барнаул":23-22-22