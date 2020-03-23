Последствия сильнейшего землетрясения в Хорватии: фото

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В столице Хорватии Загребе 22 марта произошло землетрясение, которое стало самым разрушительным за последние 140 лет. Как сообщает РИА "Новости", подземные толчки силой 5,3 балла по шкале Рихтера произошли в 6:43 (8:43 мск). Эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба на глубине десяти километров.

В результате стихийного бедствия пострадал 15-летний подросток, на которого упала часть фасада. Сейчас он в реанимации.

Последствия разгула стихии смотрите в нашей фотоленте.