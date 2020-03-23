Я только спросить: в Барнауле люди встают в очередь сдать билеты на концерты

Жители Барнаула начали массово сдавать билеты на концерты, которые должны были пройти в ближайший месяц, но были отменены из-за угрозы распространения коронавирусом. Так, в офис билетного оператора "Кассы.ру" на проспекте Социалистическом, 109, даже стали образовываться очереди, чтобы сдать билеты.

Сотрудники офиса пускают посетителей по одному, поэтому люди, как в больнице, встают в живую очередь. Она достигает 10-12 человек. Некоторые барнаульцы в обход очереди заходят в офис с мотивировкой "Я только спросить".

Отметим, что из-за угрозы распространения коронавируса в Алтайском крае стали отменятся массовые мероприятия и выступления артистов. Как рассказали amic.ru в гастрольном агентстве "Лига-Арт", каждый день поступает новая информация о переносе выступлений. Так, уже отменены концерты в Барнауле Ирины Аллегровой, Тимы Белорусских, группы "Би-2", Елены Ваенги.

При этом, согласно информации Минкульта Алтайского края, кинотеатры и театры работают в штатном режиме, но в учреждениях усилили меры санитарной безопасности.