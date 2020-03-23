Вернувшийся из Таиланда сибиряк нарушил режим самоизоляции

Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим 14-дневной самоизоляции, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ГУ МВД по Кемеровской области.
Стражи порядка выявили нарушение путем мониторинга социальных сетей. Согласно их сведениям, в интернете появилась информация о том, что один из вернувшихся из Таиланда пассажиров был замечен в магазине. Полиция уже установила личность нарушителя, им оказался 60-летний новокузнечанин. Информация о нем передана в подразделение регионального Роспотребнадзора.
Как сообщал amic.ru ранее, в Кемерово выявили два случая заражения коронавирусом. Инфицированные прилетели из Италии. По заявлению властей, с подозрением на контакт с носителями COVID-19 под наблюдением врачей находятся 14 человек.
По последним данным, в России официально зарегистрировали 438 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заразились 76 человек.
Комментарии
За последние сутки COVID-19 подхватили 76 человек.
выявили, а не подхватили
23.03.2020 15:18
- гость -
вот именно, сколько таких нарушивших еще ходят по улицам и скольких они уже заразили
при том, что простым людям тесты не делают
Еду ему кто еду будет доставлять при самоизоляции?
А что, есть какой-то закон, обязывающий вернувшихся из Таиланда находиться в самоизоляции? Озвучте, кто знает.
Видимо худоба ему не к лицу, да и кушать очень хотелось.
И что он себя постил в сельпо?
Бред полнейший... у нас сотрудник 3 дня назад вернулся из Таиланда. Никакой самоизоляции, никто не проверяет
Ушёл тёмными коридорами да и то путём мониторинга выявили.
чё я сильно подозреваю что "я был в самоизоляции" никак не проканает на вопрос ты где был, на работе, когда прийдя узнаешь, что тебя уже за прогулы уволили.