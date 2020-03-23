Вернувшийся из Таиланда сибиряк нарушил режим самоизоляции

Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим 14-дневной самоизоляции, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ГУ МВД по Кемеровской области.

Стражи порядка выявили нарушение путем мониторинга социальных сетей. Согласно их сведениям, в интернете появилась информация о том, что один из вернувшихся из Таиланда пассажиров был замечен в магазине. Полиция уже установила личность нарушителя, им оказался 60-летний новокузнечанин. Информация о нем передана в подразделение регионального Роспотребнадзора.

Как сообщал amic.ru ранее, в Кемерово выявили два случая заражения коронавирусом. Инфицированные прилетели из Италии. По заявлению властей, с подозрением на контакт с носителями COVID-19 под наблюдением врачей находятся 14 человек.

По последним данным, в России официально зарегистрировали 438 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заразились 76 человек.