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Вернувшийся из Таиланда сибиряк нарушил режим самоизоляции

, ИА "Амител"
Полиция установила личность 60-летнего мужчины
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим 14-дневной самоизоляции, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ГУ МВД по Кемеровской области.

Стражи порядка выявили нарушение путем мониторинга социальных сетей. Согласно их сведениям, в интернете появилась информация о том, что один из вернувшихся из Таиланда пассажиров был замечен в магазине. Полиция уже установила личность нарушителя, им оказался 60-летний новокузнечанин. Информация о нем передана в подразделение регионального Роспотребнадзора.

Как сообщал amic.ru ранее, в Кемерово выявили два случая заражения коронавирусом. Инфицированные прилетели из Италии. По заявлению властей, с подозрением на контакт с носителями COVID-19 под наблюдением врачей находятся 14 человек.

По последним данным, в России официально зарегистрировали 438 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заразились 76 человек. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

23.03.2020 15:18
- гость -

За последние сутки COVID-19 подхватили 76 человек.

выявили, а не подхватили

23.03.2020 15:21
A1isa


23.03.2020 15:18
- гость -

вот именно, сколько таких нарушивших еще ходят по улицам и скольких они уже заразили
при том, что простым людям тесты не делают

23.03.2020 15:24
Filin

Еду ему кто еду будет доставлять при самоизоляции?

23.03.2020 15:27
- гость -

А что, есть какой-то закон, обязывающий вернувшихся из Таиланда находиться в самоизоляции? Озвучте, кто знает.

23.03.2020 15:29
гость

Видимо худоба ему не к лицу, да и кушать очень хотелось.

23.03.2020 15:32
- гость -

И что он себя постил в сельпо?

23.03.2020 15:36
Гость

Бред полнейший... у нас сотрудник 3 дня назад вернулся из Таиланда. Никакой самоизоляции, никто не проверяет

23.03.2020 15:36
гость

Ушёл тёмными коридорами да и то путём мониторинга выявили.

23.03.2020 15:38
месный

чё я сильно подозреваю что "я был в самоизоляции" никак не проканает на вопрос ты где был, на работе, когда прийдя узнаешь, что тебя уже за прогулы уволили.

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