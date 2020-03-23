80-летний житель Алтайского края выпал из окна больницы

20 марта из окна Баевской центральной больницы выпал 80-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

Известно, что мужчина проходил стационарное лечение в больнице. Он выпал ночью из окна второго этажа. Сейчас правоохранительные органы выясняют причины падения.

Следственная группа осмотрела место происшествия, идет предварительная проверка случившегося. После установления всех обстоятельств будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщал amic.ru, в середине февраля с балкона 14-го этажа на улице Островского, 49, выпала 17-летняя девушка. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.