Россияне рассказали, какие качества ценят в своих коллегах

Онлайн-сервис по поиску работы "Работа.ру" провел опрос среди пользователей и выявил, какие качества своих коллег россияне ценят превыше всего. Результатами исследования поделилась "Российская газета".

Уточняется, что каждому респонденту разрешалось выбрать только три качества. Так, 51% россиян рассказали, что больше всего ценят в коллегах профессионализм. Меньше половины (46%) выбрали уважение к другим людям и их труду, 43% назвали важнейшим качеством готовность помочь в трудных ситуациях.

Пятерку наиболее ценных качеств замыкают ответственность (42%) и заинтересованность в качестве работы (35%).

Пунктуальность сослуживцев оценили 14% опрошенных, а 3% россиян заявили о том, что не ценят никаких качеств в своих коллегах.