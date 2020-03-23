Количество детских садов в Алтайском крае сократилось в два раза

Количество детских садов в Алтайском крае за 10 лет сократилось в два раза. Это объяснили оптимизацией и укрупнением учреждений дошкольного образования. Об этом в эфире ГТРК "Алтай" рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова.

При этом, по ее словам, число детей в регионе увеличилось почти на треть.

"За 10 лет сократилось количество учреждений детского дошкольного образования в 2,3 раза. Если в 2009 их было 1502, то в 2018 – 661, – сказала она. – Это оптимизационные процессы, укрупнение прошло. Причем количество детей увеличилось почти на 30%", – рассказала Ситникова.

Также руководитель Алтайкрайстата добавила, что количество детских секций и кружков дополнительного образования за этот же период выросло на 80%.