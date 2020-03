Утилизация просрочки из магазина попала на видео в Барнауле

Стабильности Вам в ленту. Оный видос, присланный одним из подписчиков в бота, был снят около Пятёрочки на Чкалова-Комсомольском пару дней назад. Здесь хоть и не криминал, но отчётливо видно современные реалии самой Великой и Прекрасной Страны на свете, ибо на помойку вылетает то, что можно было бы раздавать для людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. И просрочки там, которую действительно нельзя употреблять в пищу, от силы 10%. Пятёрочка выручает, чО. #unusualcrimesbarnaul#барнаул#барнаул22

