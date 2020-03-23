Утилизация просрочки из магазина попала на видео в Барнауле

Барнаульцев возмутило выбрасывание просрочки сотрудниками магазина. Видео выложили в Instagram-аккаунте Unusual Crimes Barnaul.

Двое мужчин сняли, как сотрудница "Пятерочки" на пересечении Чкалова и Комсомольского выкидывает еду в мусорный контейнер.

– Масло, мясо, кусками пошло! – возмущается автор видео. – Птичкам бы покрошили!

Как отмечает автор видео, ситуация не криминальная, но отражает современные реалии: на помойку идет то, что можно бы было раздать нуждающимся людям.

На горячей линии торговой сети "Комсомольской правде" рассказали, что таковы правила утилизации. При этом, как отмечают в комментариях горожане, люди все равно забирают еду из контейнера, поэтому ее стоит оставлять в другом месте, где она бы не смешивалась с отходами.