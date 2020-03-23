Утилизация просрочки из магазина попала на видео в Барнауле

Барнаульцев возмутило выбрасывание просрочки сотрудниками магазина. Видео выложили в Instagram-аккаунте Unusual Crimes Barnaul.
Двое мужчин сняли, как сотрудница "Пятерочки" на пересечении Чкалова и Комсомольского выкидывает еду в мусорный контейнер.
– Масло, мясо, кусками пошло! – возмущается автор видео. – Птичкам бы покрошили!
Стабильности Вам в ленту. Оный видос, присланный одним из подписчиков в бота, был снят около Пятёрочки на Чкалова-Комсомольском пару дней назад. Здесь хоть и не криминал, но отчётливо видно современные реалии самой Великой и Прекрасной Страны на свете, ибо на помойку вылетает то, что можно было бы раздавать для людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. И просрочки там, которую действительно нельзя употреблять в пищу, от силы 10%. Пятёрочка выручает, чО. #unusualcrimesbarnaul#барнаул#барнаул22
Как отмечает автор видео, ситуация не криминальная, но отражает современные реалии: на помойку идет то, что можно бы было раздать нуждающимся людям.
На горячей линии торговой сети "Комсомольской правде" рассказали, что таковы правила утилизации. При этом, как отмечают в комментариях горожане, люди все равно забирают еду из контейнера, поэтому ее стоит оставлять в другом месте, где она бы не смешивалась с отходами.
Комментарии
Можно еще за неделю до конца срока уценить и по акции продать подешевле. Можно значительно дешевле. Но можно и выкинуть. Тут собственник решает
покажите это видео дедушке, у которого 70% населения - "средний класс"...
Не говорите ерунды.
Если бы людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, раздали продукты с вышедшим сроком годности - вот тут то был точно скандал, этот бы магаз затаскали бы по судам, им бы потом не отмыться от такого скандала было бы.
Автор видео,вместо того,чтобы возмущаться,пусть соберёт продукты из мусорки да раздаст нуждающимся.
23.03.2020 16:42
Наталья
А гейропе вроде как даже принуждают раздавать продукты которые на выкид идут.
23.03.2020 16:42
Наталья
Согласна полностью, раздашь бесплатно, кто-то траванется и по судам. Подружка в Метро работала, рассказывает, что себе просили забирать просрочку - не разрешали, все под камеру на уничтожение
23.03.2020 16:52
Вежливый
А если траванутся просрочкой? Кто отвечать будет?
Вот лишь бы "хайпануть". Выбросили просрочку плохо, раздали просрочку еще хуже.
23.03.2020 17:00
Гость.
Просрочка не значит тухляк.
Сроки реализации уменьшают
Два недоумка. Видать, никогда не травились или инстинкт самосохранения спиртом залит?
Сейчас выключат запись и нырнут в бак за халявой.