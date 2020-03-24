Вторник, 24 Март, 10:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,88
€ 86,71
2°

438 +0
Обь
44см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Терапия нового поколения: что такое инсулиновые помпы и в чем их преимущества

, ИА "Амител"
Помпы способны значительно повысить качество жизни людей с сахарным диабетом
фото: povertv.ru

фото: povertv.ru

Сахарный диабет – это заболевание, при котором в организме либо не хватает вырабатываемого инсулина, либо он оказывается недостаточно активен. Болезнь необходимо постоянно контролировать, а недостаток инсулина – компенсировать. Иначе высока вероятность развития осложнений, в некоторых случаях – необратимых. 

Поэтому в арсенале людей с диабетом всегда имеются устройства введения инсулина. Это инсулиновые шприцы, одноразовые и многоразовые шприцы-ручки, а также инсулиновые помпы. Последние заслуженно получают все большее распространение. Например, в Барнауле их можно заказать на сайте "ДиамедАлтай"

Инсулиновая помпа, или дозатор инсулина, – это компактное электронное устройство, внешне напоминающее пейджер. Помпа крепится к ремню или карману, и с помощью тонкой трубки и канюли (специальной иглы) обеспечивает круглосуточное подкожное введение малых доз инсулина. Иными словами, устройство имитирует работу поджелудочной железы и поддерживает максимально близкий к норме уровень глюкозы в крови.

Инсулиновые помпы особенно рекомендуется устанавливать детям. Устройство существенно упрощает контроль за введением препарата – это особенно актуально, когда ребенка нет рядом. Кроме того, у многих детей уколы вызывают стресс, а инсулиновая помпа избавляет от необходимости постоянных инъекций. Также устройство рекомендуется беременным или планирующим беременность при сахарном диабете. В целом помпы подойдут каждому, кто забоится о своем комфорте и хочет повысить качество жизни.

Преимущества инсулиновой помпы

  1. Помпа учитывает индивидуальные особенности организма. Это значит, что благодаря устройству в кровь пациента поступает более приближенное к физиологической норме количество инсулина.

  2. Свобода от инъекций: всего 10-15 инъекций в месяц вместо 150 и более. 

  3. Помпа использует только один вид инсулина – ультракороткого действия (при традиционной инсулинотерапии требуется использование двух форм).

  4. Инсулин не задерживается в подкожно-жировой клетчатке. 

  5. Тщательный контроль заболевания нормализует уровень глюкозы в крови и уменьшает ее вариабельность в течение суток, что в долгосрочной перспективе снижает риск всех осложнений сахарного диабета.

  6. Точная дозировка: минимальный шаг введения инсулина составляет 0,05-0,1 ЕД.

  7. Количество приступов гипогликемии (снижение уровня сахара ниже нормы) существенно уменьшается или полностью исчезает.

  8. Показатели глюкозы и гликированного гемоглобина (показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период) стабильно держатся в целевом диапазоне. 

  9. Из-за увеличения чувствительности тканей к инсулину снижается его суточная доза, а значит, уменьшается и суммарная доза препарата. 

Большинство помп синхронизируются с глюкометром и ноутбуком, имеют аналитический софт и дистанционное управление. Кроме того, помимо возможностей, касающихся введения инсулина и стандартных функций просмотра статистики, в инсулиновых помпах предусмотрены такие возможности, как встроенный детектор активного инсулина, напоминания о заканчивающемся инсулине, будильник и другие. 

Показаниями для перевода на помповую инсулиновую терапию являются невозможность добиться компенсации сахарного диабета с помощью других схем инсулиновой терапии, утреннее повышение уровня глюкозы, частые состояния гипогликемии. 

Подробнее ознакомиться с видами помп, узнать о преимуществах и особенностях каждой можно на сайте "ДиамедАлтай". Здесь можно заказать не только инсулиновые помпы, но и все необходимые к ним расходные материалы. Кроме того, у "ДиамедАлтая" есть свой офис в Барнауле, где можно не только забрать товар, но и получить помощь специалистов в настройке и установке оборудования. Офис находится по адресу ул. Антона Петрова, 190. 

ДиамедАлтай
Адрес: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 190, офис 13
Тел: +7‒963‒506‒43‒43
СайтИмеются противопоказания, необходима консультация специалиста

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:40
Названы самые популярные бренды смартфонов в России 0
10:28
Для жалоб на рост цен в Алтайском крае открыли горячую линию 3
10:16
Раскупят гречку, поедут на Аю. Экономист оценил последствия кризиса для Алтая 3
10:03
Терапия нового поколения: что такое инсулиновые помпы и в чем их преимущества 0
09:51
Россиянам пообещали теплые весну, лето и начало осени 3
09:32
Данные о нарушителях режима самоизоляции на Алтае передали в полицию 25
09:18
Чиновник из команды Михаила Евдокимова стал министром в Нижегородской области 0
09:02
Региональные театры, кинотеатры, музеи и библиотеки закрыли в Алтайском крае 2
08:47
Мишустин подписал распоряжение об увольнении главы Роскомнадзора 6
08:32
Обострение хитрости: как обманывают людей на фоне паники из-за коронавируса 2
08:15
Когда начнется ледоход на Оби в Барнауле и как долго он будет продолжаться 1
08:03
Документальный фильм о невероятных судьбах ветеранов ВОВ сняли в Алтайском крае 0
07:50
"Заболеть могут все": алтайский эпидемиолог призвала сидеть дома и мыть телефоны 5
07:36
Жительница Алтайского края едва не оставила руку в тестомесе 16
07:19
Почему в Алтайском крае чаще брали ипотеку в 2019 году и какие квартиры покупали 1
07:02
Долгов на полмиллиона. Автомобиль жителя Алтайского края арестовали под Тверью 2
06:48
Иди своей дорогой, Сталкер. Как в Москве спасаются от коронавируса 0
06:39
Туристы назвали самые переоцененные города мира 1
06:18
Холодильник? Дайте два. Барнаульцы массово скупают бытовую технику 37
06:01
Небольшой снег и холод. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 марта 0
23:45
Полуторагодовалый ребенок оказался среди должников в Алтайском крае 6
23:15
Барбара Брыльска заявила, что у нее нет онкозаболевания 0
22:50
Мужчины болеют и умирают от коронавируса в два раза чаще женщин 8
22:17
В России не станут сокращать расходы в 2020 году 3
21:51
"Девушка Бонда" заявила о выздоровлении после коронавируса 0
21:18
Коммунальная авария произошла в районе Жилплощадки в Барнауле 3
20:47
В Китае отказались от помощи России в борьбе с коронавирусом 8
20:14
Жителей Алтайского края предупреждают о сильных морозах 0
19:42
Во Франции успешно испытали новое лекарство от коронавируса 6
19:19
В МВД Алтайского края опровергли фейки о массовой слежке в мессенджерах и соцсетях 6
18:36
У актрисы из "Иронии судьбы" нашли рак 0
18:07
Две трассы перекроют в Алтайском крае 23 и 24 марта 2
17:42
Все гидротехнические сооружения Барнаула готовы к возможному паводку 0
17:29
Я на карантине. Как оформить больничный, чтобы не остаться без денег 6
17:16
Премьер-министр Японии: провести Олимпиаду в этом году невозможно 1
17:05
Труп молодого человека нашли в окрестностях шоссе Ленточный бор в Барнауле 5
16:55
Мягко и без СМИ. Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края 17
16:54
В Барнауле Land Rover сделал вид, что сгорел 7
16:42
Последствия сильнейшего землетрясения в Хорватии: фото 0
16:30
Утилизация просрочки из магазина попала на видео в Барнауле 22
16:19
Взрослые игры. Кому выгоден скандал вокруг детского дома на Алтае 10
16:06
Карты вместо кошелька. Как увеличить прибыль с помощью безналичного расчета 0
15:53
Россияне рассказали, какие качества ценят в своих коллегах 0
15:46
Количество детских садов в Алтайском крае сократилось в два раза 0
15:35
Я только спросить: в Барнауле люди встают в очередь сдать билеты на концерты 1
15:22
80-летний житель Алтайского края выпал из окна больницы 0
15:11
Вернувшийся из Таиланда сибиряк нарушил режим самоизоляции 32
14:58
Стоп-кадр. Барнаульская свадьба в условиях коронавируса 5
14:44
В Барнауле задержали возможного убийцу мужчины, тело которого нашли в колодце 2
14:31
В России зафиксировали 71 новый случай заражения COVID-19 19

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.