Терапия нового поколения: что такое инсулиновые помпы и в чем их преимущества

Сахарный диабет – это заболевание, при котором в организме либо не хватает вырабатываемого инсулина, либо он оказывается недостаточно активен. Болезнь необходимо постоянно контролировать, а недостаток инсулина – компенсировать. Иначе высока вероятность развития осложнений, в некоторых случаях – необратимых.

Поэтому в арсенале людей с диабетом всегда имеются устройства введения инсулина. Это инсулиновые шприцы, одноразовые и многоразовые шприцы-ручки, а также инсулиновые помпы. Последние заслуженно получают все большее распространение. Например, в Барнауле их можно заказать на сайте "ДиамедАлтай".

Инсулиновая помпа, или дозатор инсулина, – это компактное электронное устройство, внешне напоминающее пейджер. Помпа крепится к ремню или карману, и с помощью тонкой трубки и канюли (специальной иглы) обеспечивает круглосуточное подкожное введение малых доз инсулина. Иными словами, устройство имитирует работу поджелудочной железы и поддерживает максимально близкий к норме уровень глюкозы в крови.

Инсулиновые помпы особенно рекомендуется устанавливать детям. Устройство существенно упрощает контроль за введением препарата – это особенно актуально, когда ребенка нет рядом. Кроме того, у многих детей уколы вызывают стресс, а инсулиновая помпа избавляет от необходимости постоянных инъекций. Также устройство рекомендуется беременным или планирующим беременность при сахарном диабете. В целом помпы подойдут каждому, кто забоится о своем комфорте и хочет повысить качество жизни.

Преимущества инсулиновой помпы

Помпа учитывает индивидуальные особенности организма. Это значит, что благодаря устройству в кровь пациента поступает более приближенное к физиологической норме количество инсулина. Свобода от инъекций: всего 10-15 инъекций в месяц вместо 150 и более. Помпа использует только один вид инсулина – ультракороткого действия (при традиционной инсулинотерапии требуется использование двух форм). Инсулин не задерживается в подкожно-жировой клетчатке. Тщательный контроль заболевания нормализует уровень глюкозы в крови и уменьшает ее вариабельность в течение суток, что в долгосрочной перспективе снижает риск всех осложнений сахарного диабета. Точная дозировка: минимальный шаг введения инсулина составляет 0,05-0,1 ЕД. Количество приступов гипогликемии (снижение уровня сахара ниже нормы) существенно уменьшается или полностью исчезает. Показатели глюкозы и гликированного гемоглобина (показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период) стабильно держатся в целевом диапазоне. Из-за увеличения чувствительности тканей к инсулину снижается его суточная доза, а значит, уменьшается и суммарная доза препарата.

Большинство помп синхронизируются с глюкометром и ноутбуком, имеют аналитический софт и дистанционное управление. Кроме того, помимо возможностей, касающихся введения инсулина и стандартных функций просмотра статистики, в инсулиновых помпах предусмотрены такие возможности, как встроенный детектор активного инсулина, напоминания о заканчивающемся инсулине, будильник и другие.

Показаниями для перевода на помповую инсулиновую терапию являются невозможность добиться компенсации сахарного диабета с помощью других схем инсулиновой терапии, утреннее повышение уровня глюкозы, частые состояния гипогликемии.

Подробнее ознакомиться с видами помп, узнать о преимуществах и особенностях каждой можно на сайте "ДиамедАлтай". Здесь можно заказать не только инсулиновые помпы, но и все необходимые к ним расходные материалы. Кроме того, у "ДиамедАлтая" есть свой офис в Барнауле, где можно не только забрать товар, но и получить помощь специалистов в настройке и установке оборудования. Офис находится по адресу ул. Антона Петрова, 190.

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