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Smart-квартиры и площадки из Дании: новый жилой комплекс строится в Барнауле

, ИА "Амител"
Европейские дома и арт-объекты украсят город своим неповторимым стилем

Новый жилой комплекс "Лапландия" вырастет в тихом районе на пересечении Павловского тракта и ул. Солнечная Поляна. Как утверждает застройщик, это будут дома в европейском стиле с полногабаритными квартирами, детскими площадками из Дании, уютными двориками со своей атмосферой. Кроме того, компания внедряет Smart-квартиры – это грамотно организованное пространство, которое позволяет максимально задействовать всю жилую площадь. Посмотреть планировку квартир можно на сайте застройщика.

Дома и дворики

ЖК "Лапландия" – это семь многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, два объекта общественного назначения, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детское дошкольное учреждение на 330 мест и гараж-стоянка на 300 мест. Напротив жилого комплекса находится "Карандин-Арена", ледовый дворец, торговые центры Arena и "Лента".

С высоты птичьего полета "Лапландия" напоминает европейский жилой комплекс, построенный по принципу "город в городе". Внутри каждого дома свой дворик с игровыми и спортивных площадками, местами для отдыха. В каждом арт-объекте отражается природа и ее стихии – вода, огонь, дерево, камень. 

Большое внимание застройщик уделил уличному освещению. На детской площадке и дворовой территории домов, в транспортных и пешеходных зонах будет оборудовано освещение специальными лампами.

​Заботясь о вашем комфорте, застройщик освободил тихие и уютные дворы от автомобилей, разместив рядом с домами собственный закрытый парковочный бокс. Дети и их родители смогут без опаски гулять по внутренней территории.

Детские площадки из Дании

Детские площадки в ЖК "Лапландия" будут привезены из Дании. Их производит компания, которая занимается разработкой и производством детского игрового и спортивного оборудования с 1970 года. Все игровое оборудование сертифицировано по международным и российским стандартам экологического соответствия. Все детские площадки сертифицированы FSC. Каждое изделие, изготовленное из древесины робинии, уникально.

Проектная декларация ЖК "Лапландия"

Инвестиционно-строительная компания "Союз"
г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27, офис №101
Телефон: (3852) 58-10-58
Электронная почта: isk.soyuz@mail.ru 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.03.2020 08:20
Аноним

На видео всё так красиво.... Спа центр....а по факту будет очередная "Бочка"

25.03.2020 08:25
енот

Для кого это всё строют то?
Народ валит из столицы мира

25.03.2020 08:27
- гость -

Пролетаешь или едешь ты по Азии и вдруг-европейский кусочек,местами Данию напоминает."Хорошо-то как,о господи"-подумаешь.

25.03.2020 08:33
енот

Уже горку детскую состругать не можем-надо в Дании покупать-позорники

25.03.2020 08:33
- гость -

А если там и делать первоначальный ремонт,так только европейский.Азиатский уже нет смысла производить.

25.03.2020 08:39
- гость -

Много построено. Молодцы строители.

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