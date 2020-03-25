Smart-квартиры и площадки из Дании: новый жилой комплекс строится в Барнауле

Новый жилой комплекс "Лапландия" вырастет в тихом районе на пересечении Павловского тракта и ул. Солнечная Поляна. Как утверждает застройщик, это будут дома в европейском стиле с полногабаритными квартирами, детскими площадками из Дании, уютными двориками со своей атмосферой. Кроме того, компания внедряет Smart-квартиры – это грамотно организованное пространство, которое позволяет максимально задействовать всю жилую площадь. Посмотреть планировку квартир можно на сайте застройщика.

Дома и дворики

ЖК "Лапландия" – это семь многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, два объекта общественного назначения, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детское дошкольное учреждение на 330 мест и гараж-стоянка на 300 мест. Напротив жилого комплекса находится "Карандин-Арена", ледовый дворец, торговые центры Arena и "Лента".

С высоты птичьего полета "Лапландия" напоминает европейский жилой комплекс, построенный по принципу "город в городе". Внутри каждого дома свой дворик с игровыми и спортивных площадками, местами для отдыха. В каждом арт-объекте отражается природа и ее стихии – вода, огонь, дерево, камень.

Большое внимание застройщик уделил уличному освещению. На детской площадке и дворовой территории домов, в транспортных и пешеходных зонах будет оборудовано освещение специальными лампами.

​Заботясь о вашем комфорте, застройщик освободил тихие и уютные дворы от автомобилей, разместив рядом с домами собственный закрытый парковочный бокс. Дети и их родители смогут без опаски гулять по внутренней территории.

Детские площадки из Дании

Детские площадки в ЖК "Лапландия" будут привезены из Дании. Их производит компания, которая занимается разработкой и производством детского игрового и спортивного оборудования с 1970 года. Все игровое оборудование сертифицировано по международным и российским стандартам экологического соответствия. Все детские площадки сертифицированы FSC. Каждое изделие, изготовленное из древесины робинии, уникально.

Проектная декларация ЖК "Лапландия"

Инвестиционно-строительная компания "Союз"

г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27, офис №101

Телефон: (3852) 58-10-58

Электронная почта: isk.soyuz@mail.ru