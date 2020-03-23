Во Франции успешно испытали новое лекарство от коронавируса

Французские ученые сообщили об успешных результатах испытания нового сочетания лекарств против COVID-19. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на публикацию ученых.

Врачи опробовали сочетание двух известных препаратов – хлорохина и азитромицина. Первый рекомендовался для лечения COVID-19 китайскими врачами, а второй является давно известным антибиотиком общего спектра. Азитромицин назначили пациентам с риском суперинфекции в качестве поддерживающей терапии, а изначально ученые испытывали сам хлорохин.

Как показали результаты, у шести человек, принимавших оба препарата, на пятый день тесты на коронавирус стали отрицательными. Повторный тест, проведенный на следующий день, подтвердил отсутствие вируса у испытуемых.

Ученые отмечают, что хоть тестовая группа и была очень маленькой, а для подтверждения эффективности нужны более масштабные испытания, результаты очень обнадеживают.

Врачи предупреждают, что лекарства имеют побочные эффекты, а всем подопытным проводили ежедневное ЭКГ. По этой причине самостоятельно лечиться этими препаратами опасно для жизни.

Напомним, что за последние сутки в России выявили еще 71 новый случай заражения COVID-19 и общее число составило 438 больных. В Алтайском крае случаев заражения не зарегистрировано.