Суд признал виновным экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Бывшему чиновнику назначено три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщил amic.ru помощник прокурора Центрального района Барнаула Денис Петрик, выступивший на процессе гособвинителем. Заседание прошло без журналистов из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса.

На оглашение приговора ушло около четырех часов. Сам же судебный процесс стартовал еще в январе 2019 года. Ранее защита Белобородова просила полностью оправдать своего клиента, прокурор требовал 11 лет лишения свободы, а также штраф в размере 36,5 млн рублей. В итоге суд приговорил Белобородова к трем годам лишения свободы, назначил штраф 4 млн рублей и вынес запрет на занятие должностей госслужбы сроком на шесть лет. Ко всему прочему было конфисковано имущество бывшего чиновника, равносильное сумме взятки, т.е. 2,6 млн рублей.

По версии следствия, Алексей Белобородов обратился к своему знакомому Евгению Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании ("Ремстрой") в качестве единственного подрядчика на объектах, подведомственных управделами администрации Алтайского края. Таким образом, с фирмой были заключены госконтракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. За это с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку.

Обращает на себя внимание вид взятки – безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости. Всего на сумму более 3,6 млн рублей.

Кроме того, следствие настаивало, что экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению, которые либо не проводились вообще, либо производились по завышенной стоимости.

Защита Алексея Белобородова утверждала, что в деле имеется ряд нестыковок, а главный свидетель обвинения (Фоканов) давал свои показания под давлением. В качестве доказательства суду была продемонстрирована аудиозапись. Тем не менее доводы обвинения оказались более весомыми.

Белобородов был взят под стражу прямо в зале суда. До этого он находился под домашним арестом. Поскольку на начальной стадии расследования Белобородов провел в СИЗО около девяти месяцев (один день засчитывается за 1,5 в колонии), срок его наказания составит немногим менее двух лет. Ожидается, что защита экс-чиновника в ближайшее время подаст апелляцию на вынесенное решение.