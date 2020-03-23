Две трассы перекроют в Алтайском крае 23 и 24 марта

Водителей предупреждают о перекрытии двух участков дорог на территории Алтайского края, сообщили amic.ru в ГИБДД региона.

Движение ограничат 23 марта с 19:50 до 22:50 на автодороге н.п. Новокраюшкино – а/д "Новокраюшкино – Первомайское" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки, а также 24 марта с 18:40 до 21:40 на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Б. Ключи.

Запрет связан с военными учениями. Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения, а также с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, 23 марта военные уже перекрывали Чуйский тракт на три часа – с 3:40 до 6:40.