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Почему в Алтайском крае чаще брали ипотеку в 2019 году и какие квартиры покупали

, ИА "Амител"
Средняя сумма ипотечного кредита в Алтайском крае тоже выросла

Интерес к ипотечному кредитованию в 2019 году в Алтайском крае усилился, сообщил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин, подводя итоги года. По его словам, в минувшем году региональный ВТБ нарастил объем ипотечного портфеля на 20%, до 22 млрд рублей. А всего жителям двух Алтаев на покупку было выдано более 8,5 млрд рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее.

Ипотека доступнее

Одной из причин возросшего интереса к ипотеке у населения, по словам Никулина, стало снижение процентной ставки. В 2019 году банк в течение года неоднократно снижал ставки по ипотечным программам, к концу года минимальная ставка составляла от 8,4%. Большую роль в востребованности ипотеки сыграла и программа государственного субсидирования:

"Дополнительный импульс ипотечному кредитованию придала программа госсубсидирования покупки жилья. В апреле 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования по программе "Ипотека с господдержкой" для семей с двумя и более детьми. Всего в 2019 году в рамках данной программы ВТБ в Алтайском крае предоставил льготных кредитов на сумму около 450 млн рублей", – пояснил управляющий банка.

Президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Лариса Мельситова также уверена, что спрос на ипотеку вырос благодаря множеству льготных программ, причем не только со стороны банков, но и застройщиков.

"В 2019 году мы отмечали взлет ипотеки, который был связан с низкими процентными ставками в банках, низкой ключевой ставкой Центробанка, а также льготными программами, которые предлагали кредитные организации. Спровоцировал интерес заемщиков и федеральный закон по эскроу-счетам, а также акции, которые устраивали для покупателей застройщики. В итоге показатели по ипотечному кредитованию в 2019 году были гораздо выше, нежели в 2018 и 2017. Мы это увидели и на рынке первичного жилья и на "вторичке", – рассказала эксперт amic.ru.

О том, что ипотека жителям Алтая стала доступнее, говорит и тот факт, что заемщики стали гораздо активнее использовать программы рефинансирования имеющихся кредитов. Так, по данным ВТБ, в 2019 году рефинансирование составило 12% от общего объема займов.

Популярные квартиры

Предпочтения жителей Алтайского края поделились примерно пополам между первичным и вторичным рынком жилья. По словам Сергея Никулина, доля готовых квартир, приобретаемых в ипотеку клиентами ВТБ в Алтайском крае, составляет 53%, остальное приходится на новостройки.

По мнению Ларисы Мельситовой, расхождение чуть побольше: порядка 60% покупателей выбирают новостройки и 40% – вторичное жилье. Она подчеркивает, что интерес покупателей к вторичному жилью не падает и пока падать не собирается.

"Не все могут позволить себе купить новостройку, а еще потянуть ремонт. Ведь в основном у нас новостройки сдаются без ремонта. К тому же такая квартира подороже, чем на вторичном рынке. И это обоснованно: там другой уровень жизни, и в соседях другая категория людей, которая может позволить себе приобрести жилье подороже. Также отмечу, что очень большим спросом пользуется "вторичка" в домах, которые были сданы несколько лет назад. Но там цена еще выше, чем у новостроек на стадии строительства", – отмечает эксперт.

В тренде покупательского интереса по-прежнему как небольшие квартиры-студии, которые выбирает молодежь, желающая отселиться от родителей, и трехкомнатные, которые покупают семьи с детьми, желающие расширить жилплощадь, чаще всего с помощью материнского капитала.

"Недвижимость – это актив, который всегда будет ликвиден", – подчеркнула президент Союза риелторов.

По ее словам, в последние годы заемщики значительно помолодели, и ипотеку зачастую оформляют 20-летние. Именно они желают отселиться от родителей и, как правило, покупают квартиры-студии: "Сегодня есть большие возможности для дистанционной работы. Молодежь подрабатывает через интернет, как в местных компаниях, так и в федеральных, где хорошо платят. А если еще учесть родительскую помощь, то не удивительно, что ипотечные кредиты сегодня берут двадцатилетние", – рассказала Мельситова.

Эксперты также отмечают, что 2019 год не только оживил ипотечное кредитование, но и расширил его сроки. Если в начале 2019-го заемщики в Алтайском крае брали кредиты в среднем на 15 лет 9 месяцев, то в конце года – уже на 17 лет 8 месяцев.

Увеличилась и средняя сумма кредита – с 1,5 до 1,66 млн рублей (в ВТБ этот показатель составил 1,48 млн и 1,59 млн рублей соответственно).

"Ипотека остается одним из драйверов роста нашего кредитного портфеля. В 2019 году мы росли выше рынка и увеличили объем выдачи, а также существенно нарастили портфель ипотечных продуктов. Большую роль в этом сыграло неоднократное снижение кредитных ставок и активное участие банка в программах льготного кредитования. Так, в 2019 году около 260 семей, проживающих в крае, смогли оформить в ВТБ кредит по программе "Ипотека с господдержкой" по льготной ставке", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

Справка: в начале марта 2020 года крупные банки в Алтайском крае предлагали своим клиентам порядка 120 программ с разными условиями и целями кредитования. Минимальная ставка по ипотеке на этот период составляет 2,7% (так называемая "сельская ипотека"), максимальная – 12,75%.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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