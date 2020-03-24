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Иди своей дорогой, Сталкер. Как в Москве спасаются от коронавируса

, ИА "Амител"
Пассажиры метрополитена как отдельный вид людей

Фото: соцсети

Количество заболевших коронавирусом по России приближается к 500 человек. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля, так как коронавирус в первую очередь представляет угрозу именно для этих категорий граждан.

А ведь совсем недавно мы посмеивались над жителями Китая, которые ходили в странных защитных масках, теперь это дошло и до России.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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