Иди своей дорогой, Сталкер. Как в Москве спасаются от коронавируса

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Количество заболевших коронавирусом по России приближается к 500 человек. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля, так как коронавирус в первую очередь представляет угрозу именно для этих категорий граждан.

А ведь совсем недавно мы посмеивались над жителями Китая, которые ходили в странных защитных масках, теперь это дошло и до России.