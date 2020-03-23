Премьер-министр Японии: провести Олимпиаду в этом году невозможно

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте заявил, что запланированные на лето 2020 года Олимпийские игры нельзя проводить из-за распространения COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова политика.

"Я думаю, ситуация в мире сейчас не такая, чтобы провести Олимпиаду", – сказал Абэ.

Он отметил, что обсудит этот вопрос с президентом МОК Томасом Бахом. Окончательное решение будет принято в течение следующих четырех недель.

Накануне, 22 марта, Международный олимпийский комитет заявил, что Игры в Токио планируется провести в ранее назначенные сроки. По мнению олимпийских чиновников, ситуация с коронавирусом в стране улучшается, а потому нет причин отказываться от всемирных игр, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее amic.ru сообщал, что ЧМ-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса.