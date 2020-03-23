Труп молодого человека нашли в окрестностях шоссе Ленточный бор в Барнауле

Полицейские обнаружили тело молодого человека недалеко от шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщают в паблике Barnaul 22.

Личность погибшего установили сотрудники правоохранительных органов, ему 22 года. По предварительным данным, парень покончил жизнь самоубийством на почве детской психологической травмы.

За сутки до инцидента барнаулец разместил предсмертный пост в своем телеграм-канале, а также попросил администрацию сообщества Barnaul 22 опубликовать скриншоты его последней записи. Полиция нашла тело по геолокации.

Следователи изучают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.