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Труп молодого человека нашли в окрестностях шоссе Ленточный бор в Барнауле

, ИА "Амител"
Следователи проводят проверку
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Полицейские обнаружили тело молодого человека недалеко от шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщают в паблике Barnaul 22

Личность погибшего установили сотрудники правоохранительных органов, ему 22 года. По предварительным данным, парень покончил жизнь самоубийством на почве детской психологической травмы.

За сутки до инцидента барнаулец разместил предсмертный пост в своем телеграм-канале, а также попросил администрацию сообщества Barnaul 22 опубликовать скриншоты его последней записи. Полиция нашла тело по геолокации.

Следователи изучают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

23.03.2020 17:50
- гость -

Из серии анекдот-байка от старого препода
У нас в деревне, говорит, мужик был, ударил себя в грудь кулаком и помер. Так мы до сих пор, как про него разговор зайдет, спорим: толи сильный такой был что ударил себя аж помер, толи слабый такой был, что ударил себя и помер....

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