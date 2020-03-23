Все гидротехнические сооружения Барнаула готовы к возможному паводку

В понедельник, 23 марта, в администрации Барнаула обсудили готовность к предстоящему паводку гидротехнических сооружений и дорожных служб. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Председатель комитета по дорожному хозяйству города Антон Шеломенцев сообщил, что все 26 пропускных сооружений проверили и очистили от снега. Сейчас они полностью готовы к пропуску талых вод.

Также Шеломенцев отметил работу "Автодорстроя", сотрудники которого очистили почти 90% всех дождеприемных колодцев городской канализации. Проблемные участки сети будут прочищаться техникой с началом половодья.

Кроме этого, ведется активное ворошение снега. 23 марта работы шли на проспектах Комсомольском и Калинина, на улицах Энтузиастов, Малахова и многих других. Вывоз снега продолжают с Ленинского и Социалистического проспектов, а для откачки воды с подтопляемых дорог подготовили 11 единиц техники.

Напомним, что ранее руководитель регионального Гидрометцентра Александр Люцигер заявил, что из-за таяния снега уровень воды в реках Алтайского края может подняться на один метр выше нормы.