У актрисы из "Иронии судьбы" нашли рак

У польской актрисы Барбары Брыльски, звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Starhit.

Сама актриса отказалась обсуждать болезнь, лишь отметив, что врачи дают положительные прогнозы. "Нужно только время", – сказала Брыльска. Ранее была информация, что актриса борется с раком языка, однако официально ее не подтвердили.

На данный момент Брыльске 78 лет. Она живет в Варшаве, и, по ее словам, сейчас сидит дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Актриса известна по картинам "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Ирония судьбы. Продолжение", "Адмиралъ" и другим.