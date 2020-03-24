Документальный фильм о невероятных судьбах ветеранов ВОВ сняли в Алтайском крае

Над кинолентой о судьбах ветеранов Великой Отечественной войны работали проект "Победа в каждом из нас" и окружной координационный центр СФО по подготовке "Волонтеров Победы" к 75-летию Победы. Премьера фильма состоится 9 апреля в Барнауле.

Съемки проходили в столице Алтайского края, а также в Бийске, в селе Налобиха и в болгарском городе Пловдиве. Лента рассказывает о вечных ценностях, о любви к Родине, к жизни, о связи поколений, об увековечивании памяти, о борьбе с фальсификацией исторических фактов времен Великой отечественной войны.

Фильм состоит из нескольких новелл. Так, например, одна рассказывает о судьбе Алексея Скурлатова, который стал прототипом памятника "Алеша" в Болгарии. Семейная история Скурлатова стала отправной точкой патриотического проекта "Победа в каждом из нас", цель которого – сбор семейных историй о подвигах и победах жителей края.

Продолжительность фильма 58 минут. Режиссером стала Светлана Музыченко – доцент ВГИКа, член Союза кинематографистов (г. Москва).

После премьеры документального фильма в Барнауле киноленту бесплатно покажут в районах Алтайского края, в регионах Сибири и, возможно, на федеральном канале.