Туристы назвали самые переоцененные города мира

На форуме Reddit пользователи поспорили о несовпадении "ожиданий" с "реальностью" и назвали самые переоцененные города для туризма. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

В первую очередь, пользователи назвали ряд американских городов, вроде Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. В качестве причин разочарования они указали дорогое проживание, плохой запах на улицах и отсутствие доступного транспорта.

Далее идут европейские и восточные города, в частности Дубай. "Это пустыня! Там только песок, дорогие машины и отели!" — заявил один из комментаторов.

Также в дискуссии вспомнили о разочаровывающей скульптуре Русалочки в Копенгагене, о высокомерных жителях Лондона и грязных улицах Парижа. Как заметил один из участников форума: "Все везде переоценено, лучше сидеть дома".