В Китае отказались от помощи России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу отказался от гуманитарной помощи из Свердловской области, которую собирались отправить в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил председатель свердловского отделения Красного Креста Дмитрий Вершинин, его слова передает "Интерфакс".

Как рассказал Вершинин, китайцы отказались от помощи из-за ухудшения ситуации с заболеванием в России. Он добавил, что гумпомощь оставят для жителей региона и получить ее сможет каждый нуждающийся уралец.

Акция по сбору помощи для Гуанчжоу началась в Екатеринбурге в феврале. Жители собирали медицинские маски, бинты, вату и медикаменты, которые могут помочь в лечении больных коронавирусом.

На сегодня в Свердловской области зафиксировано девять случаев заражения, а всего в России насчитывается 438 больных COVID-19. Под наблюдением находятся почти 50 тысяч россиян. В Алтайском крае случаев заражения коронавирусом не выявили.