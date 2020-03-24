Обострение хитрости: как обманывают людей на фоне паники из-за коронавируса

Количество заразившихся в России коронавирусом приблизилось к 500 человек (по данным на утро 23 марта). Правительство страны разрабатывает меры, как не допустить распространения вируса в регионах. Однако из-за потенциальной угрозы паникой и невнимательностью россиян пользуются мошенники, которые уже продают различные лекарства от болезни. О самых распространенных способах нажиться на коронавирусе в России читайте в нашем обзоре.

Сообщения на электронную почту

Способ первый, наиболее популярный среди мошенников. Да и самый "народный", испробованный при других ситуациях. Неизвестные рассылают на электронную почту или в социальных сетях письма с ложными советами по профилактике болезни. Переходить по ссылкам или открывать электронные вложения в таких случаях очень опасно. При переходе на сайт специальный вирус может проникнуть в телефон или компьютер человека. Вирус (не корона) быстро узнает ваши пароли от всех личных кабинетов. Кибермошенники легко могут снять деньги с банковской карты.

Есть и такие сообщения, в которых некая организация просит пожертвовать средства якобы на создание лекарства от коронавируса. И также предлагают пройти по указанным ссылкам, чтобы сделать перевод. В итоге у людей исчезают деньги и хорошее настроение.

Масок больше нет. Нет больше масок

Также мошенники продают то, чего многие люди не могут приобрести из-за дефицита. Например, медицинские маски, которые сейчас все еще сложно найти в обычных аптеках. На разных сайтах опубликованы объявления о продаже таких защитных масок. Цена достигает 70 рублей за одну штуку. Продавец просит стопроцентную предоплату за товар. Человек пересылает деньги на банковскую карту и на этом все: продавец бесследно исчезает, как маски в российских аптеках. По такой же схеме мошенники продают тепловизоры и дезинфицирующие средства.

Лекарство от вируса

Еще один распространенный способ, как обмануть людей на фоне пандемии. В мире еще нет официального лекарства от COVID-19, но в интернете уже есть различные сайты с продажей якобы препаратов, которые могут вылечить человека. Цена за одну упаковку чудо-таблетки иногда достигает 13 тысяч рублей. Кроме того, мошенники продают тесты, которые смогут определить заражен человек или нет. Напоминаем: лекарства от коронавируса еще не изобрели, а анализ на этот вирус могут провести только в специальной лаборатории. Никакие тесты тут не помогут.

Удаленная работа

В связи с переходом многих сотрудников предприятий и офисов в России на удаленную работу, выросло количество предложений от мошенников, связанных с оказанием online-услуг. Например, создание платформ для проведения вебинаров и видеоконференций, онлайн-обучения, подписок на веб-сервисы. Увеличилось число нелегитимных мобильных приложений для доставки еды, лекарств и иных товаров.

Кстати, в Алтайском крае также можно нарваться на обман. Не только на мошенников, которые втридорога продадут несуществующую таблетку от коронавируса, но и на тех, кто изготавливает дорогую мебель, которая на деле оказывается дешевой подделкой. Да и в лучшем случае вы получите новую кухню через несколько месяцев, а то и лет. Подробнее об этом читайте в нашем большом расследовании "Как фанера над Барнаулом".