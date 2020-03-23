"Девушка Бонда" заявила о выздоровлении после коронавируса

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заявила о выздоровлении после COVID-19. О своем самочувствии "девушка Бонда" рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Куриленко, в первую неделю болезни у нее держалась высокая температура, которая сопровождалась сильной усталостью и головными болями. Актриса спала по 12 часов ночью и по 3-4 часа днем. Во вторую неделю жар прошел и остался только легкий кашель.

"Теперь практически никаких симптомов нет. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", – написала актриса в своем блоге.

Напомним, 16 марта Ольга Куриленко сообщила, что заразилась коронавирусом. Тогда актриса рассказала, что болеет уже почти неделю и пожаловалась на сильную слабость.