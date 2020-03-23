В МВД Алтайского края опровергли фейки о массовой слежке в мессенджерах и соцсетях

В ГУ МВД по Алтайскому краю опровергли недавние слухи о тотальной слежке за пользователями интернета в рамках закона Яровой, которые начали активно распространятся 22 марта в мессенджерах и социальных сетях, сообщают в пресс-службе ведомства.

"Коллеги, предупредите всех своих. Это официально. Вступил закон Яровой. В связи с обстоятельствами в нашей стране, начиная с завтрашнего дня, появляются новые правила коммуникации. Все вызовы будут записаны. Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются. Мониторинг Twitter, Facebook, всех социальных сетей и форумов. Сообщите тем, кто не знает... Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны! Очень важно передать это сообщение только сегодня, потому что с завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения", — говорится в сообщении от 22 марта.

Также в МВД рассказали, что в сообщении агитаторы распространили недостоверную информацию о новых наказаниях за распространение шуток и картинок про коронавирус — виновным якобы будет грозить арест до 15 суток и штраф.

В краевом МВД заявили, что вся эта информация является заведомо ложной и призвали граждан не поддаваться панике. Кроме того, правоохранители напомнили, что за распространение ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность в виде штрафа от тридцати до ста тысяч рублей.

В ГУ МВД призывают жителей Алтайского края проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.