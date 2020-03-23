В МВД Алтайского края опровергли фейки о массовой слежке в мессенджерах и соцсетях

В ГУ МВД по Алтайскому краю опровергли недавние слухи о тотальной слежке за пользователями интернета в рамках закона Яровой, которые начали активно распространятся 22 марта в мессенджерах и социальных сетях, сообщают в пресс-службе ведомства.
"Коллеги, предупредите всех своих. Это официально. Вступил закон Яровой. В связи с обстоятельствами в нашей стране, начиная с завтрашнего дня, появляются новые правила коммуникации. Все вызовы будут записаны. Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются. Мониторинг Twitter, Facebook, всех социальных сетей и форумов. Сообщите тем, кто не знает... Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны! Очень важно передать это сообщение только сегодня, потому что с завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения", — говорится в сообщении от 22 марта.
Также в МВД рассказали, что в сообщении агитаторы распространили недостоверную информацию о новых наказаниях за распространение шуток и картинок про коронавирус — виновным якобы будет грозить арест до 15 суток и штраф.
В краевом МВД заявили, что вся эта информация является заведомо ложной и призвали граждан не поддаваться панике. Кроме того, правоохранители напомнили, что за распространение ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность в виде штрафа от тридцати до ста тысяч рублей.
В ГУ МВД призывают жителей Алтайского края проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.
Комментарии
А вот интересно завтра ЦБ будет покупать валюту по заявленному им курсу?
Кто следит?!
...
Мы следим!!?
...
Да вы что? Мы не следим!
...
Правда.
Просто интересно предусмотрен ли штраф для ЦБ за распространение ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений?
- Алло , это телефон доверия ФСБ?
- Здравствуйте, Сергей Федорович!