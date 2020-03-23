Коммунальная авария произошла в районе жилплощадки в Барнауле

Жилплощадку затопило в Барнауле из-за коммунальной аварии, сообщают жители краевой столицы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

"Там только на лодке плыть", – заметили остроумные комментаторы под видео, опубликованном с места аварии.

Уточняется, что причиной потопа на оживленной улице стал прорыв водопровода. По словам очевидцев, напор воды поступал из канализационного люка.

Сотрудники водоканала работают над устранением повреждения и последствий аварии. Ограничений воды у жильцов близлежащих домов нет.

Напомним, сейчас в Алтайском крае идет активная подготовка к предстоящему паводку. Так, все гидротехнические сооружения Барнаула уже находятся в режиме готовности, а склады микрорайона Затон и поселка Ильича активно пополняются запасами продовольствия.