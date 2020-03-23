Барбара Брыльска заявила, что у нее нет онкозаболевания

Польская актриса Барбара Брыльска опровергла активно тиражируемую новость СМИ о том, что она якобы страдает от онкологического заболевания, передает телеканал "Звезда".

"Нет. Какой рак? Ой, боже мой, боже. Какие слухи странные", – ответила актриса на вопрос корреспондента о заболевании.

Сейчас звезде культового советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 78 лет. Она живет в Варшаве, и, по ее словам, сейчас сидит дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Помощь с необходимыми покупками в этих условиях ей оказывает ее сын.

Ранее amic.ru сообщал, что у известной актрисы обнаружили онкологическое заболевание. Однако она отказалась обсуждать болезнь, лишь отметив, что врачи дают положительные прогнозы.