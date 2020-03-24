Раскупят гречку, поедут на Аю. Экономист оценил последствия кризиса для Алтая

Последствия мирового кризиса окажутся минимальными для экономики Алтайского края: аграрии смогут распродать запасы зерновых, а туристическая сфера ощутит приток гостей. Рост заметят и смежные с ними отрасли. А вот ситуация в целом по стране будет намного хуже: около 3 млн предпринимателей могут потерять свой бизнес из-за негативного влияния пандемии коронавируса на экономику. Когда закончится кризис и какие последствия ждут Россию и Алтайский край, amic.ru рассказал экономист Артем Поломошнов.

Потерпим до конца апреля

Пандемия коронавируса загнала мир в очередной финансовый кризис. Во многих странах остановилось производство, предприятия распустили сотрудников по домам, а некоторые компании обанкротились. Первым удар принял Китай – источник распространения опасного вируса. Но стране хватило полтора-два месяца, чтобы преодолеть пик заболеваемости и приступить к восстановлению экономики.

"Я анализируют опыт Китая. Город Ухань закрылся в конце января, в феврале в изоляции оказалась вся страна, к началу марта пик был пройден, и уже к середине марта в КНР все начало восстанавливаться. Сейчас проблема Китая в том, что им некуда сбывать поставленные товары. Их производство заработало, а все рынки сбыта, то есть другие страны, закрылись", – говорит экономист.

Скоро наряду с Китаем пик заболевания пройдут и другие государства, в том числе Италия и США, считает Артем Поломошнов. До России вирус добрался только к середине марта, но, действуя по сценарию этих страны, уже к концу апреля мы сможем его победить, уверен эксперт.

"Думаю, в Италии количество новых зараженных скоро будет постепенно снижаться. Сегодня на пик выходит США. Но, предполагаю, что здесь играет роль высокий уровень диагностики заболевания. Через пару недель Америка также пройдет максимальный порог, и количество вновь выявленных заболевших станет меньше. В России на этом фоне тоже предпринимают меры, соблюдение которых снизит распространение вируса. Поэтому думаю, что к концу апреля ситуация восстановится", – уверен эксперт.

3 млн компаний обанкротятся

Однако за эти полтора месяца (с середины марта до конца апреля) российская экономика пострадает не столько из-за пандемии, сколько от низких цен на нефть. Но и они бесконечно падать не могут. Артем Поломошнов уверен, что черное золото начнет дорожать уже через четыре-пять недель.

"На нефть "давят" два фактора. С одной стороны, закрытие стран, приостановление производства, снижение спроса. С другой – громкие заявления Саудовской Аравии и России о наращивании объемов добычи нефти. Удивительная ситуация, что при падающем спросе продолжает расти предложение. Думаю, что до конца апреля мы увидим, что ситуация начнет восстанавливаться. Даже если сбудутся самые мрачные прогнозы, я уверен, что Россия и Саудовская Аравия договорятся об объемах добычи. Ведь от этих двух сторон зависит соглашение ОПЕК. Ожидаю, что здравый смысл восторжествует", – уверен эксперт.

Правда, пока государства решат вопрос с добычей нефти, а цены на нее вырастут, российской экономике уже будет причинен немалый ущерб: из-за снижения потребительской и деловой активности несколько миллионов российских компаний могут закрыться.

"От снижения цен на нефть страдает и бюджет страны, и отрасли, связанные с нефтяными компаниями. Торгово-промышленная палата России уже заявила, что обанкротиться рискуют до 3 млн предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас наблюдается серьезное снижение спроса практически во всех отраслях, а у этих компаний нет запаса прочности, позволяющего им заморозить активность даже на месяц. Они работают на пределе", – отмечает Артем Поломошнов.

Сильные слабые стороны

А вот туристско-аграрная экономика Алтайского края может не только устоять, но даже выиграть от этого кризиса, уверен эксперт. В первую очередь, это отразится на фермерских хозяйствах, которые смогут реализовать залежавшуюся продукцию.

"У нас край аграрный, и сейчас идет ажиотажный спрос на разные крупы. Многие компании почистят свои склады, получат оборотный капитал, который перед посевной будет очень кстати. Развитие получат и смежные направления, например, компании, производящие оборудование для сельхозтехники", – говорит он.

Вырастет и турпоток в регионе. Даже если все страны откроют для посещения, а курс доллара стабилизируется, он точно уже никогда не будет прежним. В результате многие россияне, которые планировали поездку за границу, будут путешествовать внутри страны. И для Алтайского края это большой плюс.

"Когда приезжают туристы, они вкладывают деньги не только в путевки. Поэтому развитие получают отрасли, завязанные с туризмом. А если ведущие отрасли получают средства, они остаются в регионе и влияют на всю его экономику", – говорит эксперт.

Хотя полностью избежать проблем не получится. Кризис может ударить по алтайским компаниям, ориентированным на конечного потребителя, то есть население. И некоторое время они заметят спад продаж.

"Некоторые жители края, необдуманно потратив деньги, например, на приобретение бытовой техники, либо ощутив сокращение доходов при прежних расходах, начнут экономить. В том числе на продуктах питания, одежде, обуви. Конечно, предприятия-производители пострадают не так сильно, как российский бизнес, завязанный на сотрудничестве с нефтяными компаниями. Но проблемы мы увидим", – уверен эксперт.

Однако все последствия и глубину кризиса 2020 года россияне и жители Алтайского края ощутят только к лету, уверен экономист. А дальнейшее развитие страны будет полностью зависеть от темпов восстановления экономики.

"Я думаю, что по итогам года российская экономика не покажет положительной динамики. Если раньше ей предрекали небольшой рост, то теперь в лучшем случае она будет около нуля", – считает Артем Поломошнов.