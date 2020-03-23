В России не станут сокращать расходы в 2020 году

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что сокращения расходов бюджета России в 2020 году не будет при любом варианте развития экономики, передает ТАСС.

При этом глава Счетной палаты подчеркнул, что будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов.

"Я думаю, в любом варианте, скорее всего, у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано", – отметил Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Также Кудрин добавил, что секвестр предполагает равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета. В данном случае объем расходов сохранится, но будет более целенаправленно перераспределен по приоритетам.