Мужчины болеют и умирают от коронавируса в два раза чаще женщин

Риск заболеть или погибнуть от COVID-19 у мужчин в два раза выше, чем у женщин, заявил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико в ходе прошедшей конференции.

Брико отметил, что "мужчины болеют и умирают от коронавируса чаще, чем женщины, почти в два раза". Однако судить о причинах этого явления, по его словам, пока трудно.

"Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины, и с возрастом тоже это меняется. Анамнез у мужчин более серьезный часто, мужчины в принципе чаще умирают от пневмонии", – отметил эпидемиолог.

Также специалист добавил, что есть статистика, согласно которой люди со второй группой крови более восприимчивы к инфекциям. Однако касательно коронавируса это утверждение не имеет обоснования. "По поводу коронавируса я пока такого не слышал", – заключил Брико.