Полуторагодовалый ребенок оказался среди должников в Алтайском крае

Полуторагодовалый житель Алтайского края внезапно оказался в списке должников в базе судебных приставов, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Как рассказал участник сообщества, в апреле 2019 года родители с использованием материнского капитала купили квартиру в селе Быстрянка Красногорского района. Собственниками жилья родители в равных долях назначили двоих детей 2015 и 2018 годов рождения.

Однако, как позже выяснилось, предыдущий владелец имел долги за квартиру, и судебные приставы пришли забирать холодильник и телевизор уже у новых собственников.

"Приставы какое право имеют забирать имущество, если у них его нет? Подгузники если только. Сейчас дети на сайте у приставов висят", – посетовал отец маленьких должников.

Согласно сведениям с сайта судебных приставов, производство в отношении должников прекращено, так как у них отсутствует имущество, которое можно было бы взыскать.