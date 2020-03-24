Небольшой снег и холод. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 марта

Холодная погода ожидается в Алтайском крае во вторник, 24 марта, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от -2°C до -7°C. В отдельных районах края ожидается небольшой снег, в утренние часы местами изморозь и туман, на дорогах — гололедица. Скорость ветра не превысит 8 м/с, однако по югу региона возможно усиление до 13 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от -3°C до -5°C. Преимущественно без осадков. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 8 м/с.

Напомним, региональный ЦГМС предупреждает жителей Алтайского края о сильных морозах с 24 по 26 марта.

Так, ночью 24 марта похолодает до -16°С, в западных районах края столбик термометра упадет до -22°С. Ночью 25 и 26 марта температура воздуха составит от -14°С до -19°С. А в среду, 25 марта, местами похолодает до -24°С.