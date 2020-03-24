Долгов на полмиллиона. Автомобиль жителя Алтайского края арестовали под Тверью

57-летнего водителя задержали в Тверской области. Местным приставам поступила информация, что мужчина задолжал в Алтайском крае более 500 тысяч рублей по административным штрафам. Платить должник не хотел, на связь не выходил, от приставов скрывался.

Приставы Тверской области при содействии сотрудников ГИБДД нашли автомобиль неплательщика и наложили на него арест. Машина находится на штрафстоянке, а у владельца есть 10 дней, чтобы погасить задолженность. В противном случае автомобиль выставят на торги, а полученные от продажи деньги пойдут на оплату штрафов, сообщает пресс-служба УФССП по Тверской области.

Как уже писал amic.ru, ранее в список должников алтайских приставов попал полуторагодовалый ребенок. Родители оформили на него купленную квартиру, однако оказалось, что предыдущий хозяин имел долги по квартплате.