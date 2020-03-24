Жительница Алтайского края едва не оставила руку в тестомесе

Жительница Бийска получила травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следственного комитета.

Установлено, что при выполнении работ на тестомесильной машине сотрудница одного из предприятий наукограда получила повреждение руки. Сейчас следователи проводят предварительную проверку.

В ходе разбирательства правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, на наличие признаков преступления по ст.143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда". По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.