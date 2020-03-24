Мишустин подписал распоряжение об увольнении главы Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Как следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства, решение принято в связи с просьбой самого Жарова.

"Александра Александровича отличало то, что, будучи главой контрольного ведомства – а контролеров традиционно не любят – он тем не менее пользовался очень большим авторитетом и уважением в индустрии", – рассказал ТАСС замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По его словам, Жарова уважали не только за профессионализм и компетенцию в области массовых коммуникаций, но и за справедливость и стремление договариваться, а не карать.

По информации издания, экс-руководитель ведомства покинул пост, чтобы возглавить холдинг "Газпром-Медиа".