Мишустин подписал распоряжение об увольнении главы Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Как следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства, решение принято в связи с просьбой самого Жарова.
"Александра Александровича отличало то, что, будучи главой контрольного ведомства – а контролеров традиционно не любят – он тем не менее пользовался очень большим авторитетом и уважением в индустрии", – рассказал ТАСС замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
По его словам, Жарова уважали не только за профессионализм и компетенцию в области массовых коммуникаций, но и за справедливость и стремление договариваться, а не карать.
По информации издания, экс-руководитель ведомства покинул пост, чтобы возглавить холдинг "Газпром-Медиа".
Комментарии
Как было бы интересно, если бы прокурора уважали за "стремление договариваться, а не карать". Как-то термин "договариваться" в отношении контролирующего органа имеет гниловатый смысл . Сколько стоит договориться?
РосКомПозор ваще разогнать надо - это какието диверсанты/террористы на просторах нашего интернета.
Надеюсь, успел нараспотребнадзорить, чтобы и внукам хватило, которые у его правнуков родятся..
Замок Баскервилей охраняет собака Баскервилей))))
Совершенно бесполезная и смешная служба. Создана для того чтобы мешать людям работать.
Он в Телеграм уже написал эту новость?