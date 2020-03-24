Региональные театры, кинотеатры, музеи и библиотеки закрыли в Алтайском крае

С 24 марта театры, кинотеатры, музеи и библиотеки, подведомственные министерству культуры Алтайского края, прекратили принимать посетителей, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, приостановил работу кинотеатр "Премьера". Частным кинотеатрам направили рекомендации временно отказаться от показов фильмов.

Соответствующий приказ подписала министр культуры региона Елена Безрукова. Она пояснила, что мера вызвана исключительно обеспечением безопасности жителей региона от угрозы заражения коронавирусом.

"Нам очень жаль, но мы вынуждены временно ограничить возможность наших зрителей и посетителей приходить в учреждения культуры, – прокомментировала решение Безрукова. – И чем более грамотно в ближайший период мы все вместе организуем свою жизнь для максимального снижения рисков заболеть, тем быстрее вернемся к привычному нам режиму работы".

Согласно тексту документа, ограничительные меры продлятся предположительно до 9 апреля. В зависимости от эпидемической обстановки в России срок действия приказа могут пересмотреть.

Как ранее писал amic.ru, министр культуры России Ольга Любимова рекомендовала всем российским кинотеатрам приостановить работу с 23 марта.