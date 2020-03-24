Чиновник из команды Михаила Евдокимова стал министром в Нижегородской области

Павел Карасев стал министром внутренней политики Нижегородской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Карасев родился 1 января 1975 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "социолог-экономист". Имеет второе высшее образование – юридическое. С 1997 по 2001 год работал в администрации Санкт-Петербурга.

В 2004 году стал председателем комитета по печати, связи и информации в администрации Алтайского края при губернаторе Михаиле Евдокимове. Затем был и.о. вице-губернатора и руководителя аппарата администрации. В январе 2005 года покинул эту должность и пропал с политической арены.

В 2017 году стал советником губернатора Нижегородской области Никитина.