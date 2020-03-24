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Данные о нарушителях режима самоизоляции на Алтае передали в полицию

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор контролируют соблюдение мер безопасности
Фото: scomstav-prom.ru

Фото: scomstav-prom.ru

Около половины жителей Республики Алтай, которые прибыли из-за рубежа, не соблюдают режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"Вчера и позавчера сотрудники Роспотребнадзора развозили постановления о самоизоляции на 14 дней, но половины граждан… не застали дома. На всех этих лиц передали сведения в полицию, – рассказали в ведомстве. – Да-да, за игнорирование требования о самоизоляции полагается ответственность, в том числе и уголовная, потому что на карту поставлена жизнь".

Часть населения понимает важность профилактического мероприятия и поэтому информирует правоохранителей, если кто-то из тех, кто должен сидеть дома, посещает общественные места.

Например, накануне одну из жительниц Алтая, прибывшую из государства с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, застали в общественной бане. Полицейских тут же уведомили, что женщина не соблюдает установленные правила.

Напомним, что по данным на 23 марта в РФ зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, два граждан КНР, один гражданин Италии.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.03.2020 09:40
- гость -

Ну так, тогда надо по другому изолировать!!!
Суток на 15 + лопату или метлу в руки, кирку можно.
И круглосуточное присутствие противогаза на фейсе.
Ну не понимают по нормальному, грязная она, в баньку пошла....

24.03.2020 09:41
- гость -

Странно было полагать, что кто-то дома сидеть будет

24.03.2020 09:44
гость

Это называется придумать закон о домашнем аресте и заставить стучать друг на друга.
Когда существует болезнь существуют больницы чтобы её диагностировать и лечить.

В данном случае имеет место фейк на основании которого люди подвергаются гонениям и ответственности.

24.03.2020 09:45
- гость -

Прекратите панику, от гриппа больше умирает.

24.03.2020 09:47
Гость

Из самолёта в изолятор с охраной по периметру-только такая "самоизоляция" поможет.

24.03.2020 09:49
- гость -

с охраной по периметру
И вышками по углам колючки под напряжением, иначе никак.
Русские же......

24.03.2020 09:52
- гость -

За весь период выписано 17 человек

20 человек на вчера было.

24.03.2020 09:52
- гость -

24.03.2020 09:45
- гость -

Иногда оптимизм сродни идиотизму.

24.03.2020 09:54
- гость -

Прежде чем осуждать этих людей, поставьте себя на их место и задумайтесь о том как организован у нас процесс отправки на карантин. Никто тебя не обязан обеспечивать продуктами и средствами личной гигиены, лекарствами и т. п. Никто не оплатит и не компенсирует время проведённое дома, а не на работе.
Это общее, а у каждого найдётся ещё миллион причин по которым он не сможет пребывать на карантине дома.
Найдутся конечно и те кому просто плевать на всех, но их меньше.
Вот представьте ситуацию, что вас сейчас отправили на карантин. Как попасть домой чтобы ни с кем не контактировать, как купить всё необходимое, как изолировать родных и близких?

24.03.2020 09:55
- гость -

>Никто не оплатит и не компенсирует время проведённое дома, а не на работе
Почему нет? выписывают больничный же?

24.03.2020 09:59
- гость -

Да начните уже строить концентрационные лагеря, а несогласных в печку!

24.03.2020 10:02
Гость

24.03.2020 09:54
- гость -
А заказать доставку через интернет всего необходимого-это нерешаемая для вас проблема?

24.03.2020 10:06
)

А заказать доставку через интернет всего необходимого-это нерешаемая для вас проблема?

В горном?
Деревня кукуево, пятый поворот налево, у меня там еще конь белый у столба припаркован)) ну

24.03.2020 10:07
гость

Вначале человека гипнотизируют мега-направленным новостным потоком, потом отправляют в карантин, где ему делать нечего кроме как читать интернет.
Это становится человек-интернет.

Отправьте их в санаторий на природу, подальше от средств связи. Хорошо кормите.
Организуйте санаторно-курортные развлечения.

24.03.2020 10:10
- гость -

в конторе 350 сотрудников. одна дура приехала из тая, сидит на работе - все ждем чем это закончится
И НИКАКОЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР ЕЕ ДОМОЙ НЕ ОТПРАВЛЯЕТ

24.03.2020 10:13
Гость

24.03.2020 10:06
)
Они сироты "круглые", у них нет соседей,знакомых?
Всегда можно попросить купить необходимое и оставить у дверей,чтобы не подвергать опасности заражения.Не так?

24.03.2020 10:14
- гость -

24.03.2020 10:10
А за шкирку выкинуть никак?

24.03.2020 10:14
- гость -

24.03.2020 10:06

В горном?
Деревня кукуево,

Ну, ну.
Поголовно все кукуевцы, по Италиям, Испаниям и Франциям..., так и шастают, так и шастают.
И ты вместе с ними, на белом коне.)))

24.03.2020 10:17
гость

Самоизоляция может быть только добровольно-принудительной. По другому не получится.

24.03.2020 10:18
Гость

24.03.2020 10:10
- гость -
Стукануть в Роспотребнадзор понятия не позволяют?

24.03.2020 10:27
- гость -

а никто их насильно не гнал за границу, знают ведь прекрасно чем это закончится, пусть сидят на карантине, изза нескольких идиотов , последствия могут быть непредсказуемы!

24.03.2020 10:28
- гость -

болезнь обеспеченных людей, и пострадают те, кто даже за границей побывать и мечтать не мог...

.С нового года года про короновирус известно, но нет же мы не откажемся от морюшка...

24.03.2020 10:30
гость

Если только стакануть.
Как ето называется по-рюсски?

24.03.2020 10:36
- гость -

24.03.2020 09:55
- гость -
> Почему нет? выписывают больничный же?
Кому? Тем,кто в самоизоляции? Неет, только тем,у кого вирус выявлен.Остальные сидят на собственные шиши и под собственный страх и риск- хорошо,если не уволят,а то ведь и прогулы могут поставить-самоизоляция- это же не болезнь.

24.03.2020 10:43
Гость.

24.03.2020 10:30
гость
Это называется поставить в известность.
В конце концов,умереть-это её выбор,но не ваш. Вам на себя наплевать?
Руководству своему заявите в конце концов,что не хотите подвергать себя опасности заражения.

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