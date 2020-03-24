Данные о нарушителях режима самоизоляции на Алтае передали в полицию

Около половины жителей Республики Алтай, которые прибыли из-за рубежа, не соблюдают режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"Вчера и позавчера сотрудники Роспотребнадзора развозили постановления о самоизоляции на 14 дней, но половины граждан… не застали дома. На всех этих лиц передали сведения в полицию, – рассказали в ведомстве. – Да-да, за игнорирование требования о самоизоляции полагается ответственность, в том числе и уголовная, потому что на карту поставлена жизнь".

Часть населения понимает важность профилактического мероприятия и поэтому информирует правоохранителей, если кто-то из тех, кто должен сидеть дома, посещает общественные места.

Например, накануне одну из жительниц Алтая, прибывшую из государства с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, застали в общественной бане. Полицейских тут же уведомили, что женщина не соблюдает установленные правила.

Напомним, что по данным на 23 марта в РФ зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, два граждан КНР, один гражданин Италии.