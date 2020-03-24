Данные о нарушителях режима самоизоляции на Алтае передали в полицию

Около половины жителей Республики Алтай, которые прибыли из-за рубежа, не соблюдают режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
"Вчера и позавчера сотрудники Роспотребнадзора развозили постановления о самоизоляции на 14 дней, но половины граждан… не застали дома. На всех этих лиц передали сведения в полицию, – рассказали в ведомстве. – Да-да, за игнорирование требования о самоизоляции полагается ответственность, в том числе и уголовная, потому что на карту поставлена жизнь".
Часть населения понимает важность профилактического мероприятия и поэтому информирует правоохранителей, если кто-то из тех, кто должен сидеть дома, посещает общественные места.
Например, накануне одну из жительниц Алтая, прибывшую из государства с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, застали в общественной бане. Полицейских тут же уведомили, что женщина не соблюдает установленные правила.
Напомним, что по данным на 23 марта в РФ зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, два граждан КНР, один гражданин Италии.
Комментарии
Ну так, тогда надо по другому изолировать!!!
Суток на 15 + лопату или метлу в руки, кирку можно.
И круглосуточное присутствие противогаза на фейсе.
Ну не понимают по нормальному, грязная она, в баньку пошла....
Странно было полагать, что кто-то дома сидеть будет
Это называется придумать закон о домашнем аресте и заставить стучать друг на друга.
Когда существует болезнь существуют больницы чтобы её диагностировать и лечить.
В данном случае имеет место фейк на основании которого люди подвергаются гонениям и ответственности.
Прекратите панику, от гриппа больше умирает.
Из самолёта в изолятор с охраной по периметру-только такая "самоизоляция" поможет.
с охраной по периметру
И вышками по углам колючки под напряжением, иначе никак.
Русские же......
За весь период выписано 17 человек
20 человек на вчера было.
24.03.2020 09:45
- гость -
Иногда оптимизм сродни идиотизму.
Прежде чем осуждать этих людей, поставьте себя на их место и задумайтесь о том как организован у нас процесс отправки на карантин. Никто тебя не обязан обеспечивать продуктами и средствами личной гигиены, лекарствами и т. п. Никто не оплатит и не компенсирует время проведённое дома, а не на работе.
Это общее, а у каждого найдётся ещё миллион причин по которым он не сможет пребывать на карантине дома.
Найдутся конечно и те кому просто плевать на всех, но их меньше.
Вот представьте ситуацию, что вас сейчас отправили на карантин. Как попасть домой чтобы ни с кем не контактировать, как купить всё необходимое, как изолировать родных и близких?
>Никто не оплатит и не компенсирует время проведённое дома, а не на работе
Почему нет? выписывают больничный же?
Да начните уже строить концентрационные лагеря, а несогласных в печку!
24.03.2020 09:54
- гость -
А заказать доставку через интернет всего необходимого-это нерешаемая для вас проблема?
А заказать доставку через интернет всего необходимого-это нерешаемая для вас проблема?
В горном?
Деревня кукуево, пятый поворот налево, у меня там еще конь белый у столба припаркован)) ну
Вначале человека гипнотизируют мега-направленным новостным потоком, потом отправляют в карантин, где ему делать нечего кроме как читать интернет.
Это становится человек-интернет.
Отправьте их в санаторий на природу, подальше от средств связи. Хорошо кормите.
Организуйте санаторно-курортные развлечения.
в конторе 350 сотрудников. одна дура приехала из тая, сидит на работе - все ждем чем это закончится
И НИКАКОЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР ЕЕ ДОМОЙ НЕ ОТПРАВЛЯЕТ
24.03.2020 10:06
)
Они сироты "круглые", у них нет соседей,знакомых?
Всегда можно попросить купить необходимое и оставить у дверей,чтобы не подвергать опасности заражения.Не так?
24.03.2020 10:10
А за шкирку выкинуть никак?
24.03.2020 10:06
В горном?
Деревня кукуево,
Ну, ну.
Поголовно все кукуевцы, по Италиям, Испаниям и Франциям..., так и шастают, так и шастают.
И ты вместе с ними, на белом коне.)))
Самоизоляция может быть только добровольно-принудительной. По другому не получится.
24.03.2020 10:10
- гость -
Стукануть в Роспотребнадзор понятия не позволяют?
а никто их насильно не гнал за границу, знают ведь прекрасно чем это закончится, пусть сидят на карантине, изза нескольких идиотов , последствия могут быть непредсказуемы!
болезнь обеспеченных людей, и пострадают те, кто даже за границей побывать и мечтать не мог...
.С нового года года про короновирус известно, но нет же мы не откажемся от морюшка...
Если только стакануть.
Как ето называется по-рюсски?
24.03.2020 09:55
- гость -
> Почему нет? выписывают больничный же?
Кому? Тем,кто в самоизоляции? Неет, только тем,у кого вирус выявлен.Остальные сидят на собственные шиши и под собственный страх и риск- хорошо,если не уволят,а то ведь и прогулы могут поставить-самоизоляция- это же не болезнь.
24.03.2020 10:30
гость
Это называется поставить в известность.
В конце концов,умереть-это её выбор,но не ваш. Вам на себя наплевать?
Руководству своему заявите в конце концов,что не хотите подвергать себя опасности заражения.