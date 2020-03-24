Россиянам пообещали теплые весну, лето и начало осени

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или чуть выше нее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

Что касается осадков, то их прогнозируется около нормы, а в некоторые месяцы даже будет наблюдаться дефицит.

Как уже сообщал amic.ru, верховье Оби вскроется ото льда в первой декаде апреля. Традиционно вскрытие реки в столице края происходит в середине апреля. Однако в этом году из-за теплой зимы природное явление может произойти на неделю раньше. В 2019 году Обь избавилась ото льда 9 апреля.