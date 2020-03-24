Названы самые популярные бренды смартфонов в России

Самыми популярными смартфонами по итогам 2019 года оказались бренды Huawei и Honor, на которые пришлось больше трети продаж от общего количества. Об этом со ссылкой на производителей электроники пишет газета "Ведомости".

На втором и третьем месте расположились Samsung и Xiaomi, а Apple оказался лишь четвертым. Пятое место занял BBK Electronics, владеющий брендами Oppo, Vivo, Realme и другими.

Объем продаж китайских смартфонов растет уже не первый год. Эксперты объясняют такую популярность их дешевизной и большим функционалом. При этом люди стали обращать внимание и на менее известные бренды, вроде Oppo и Vivo, которые появились сравнительно недавно.