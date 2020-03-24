Для жалоб на рост цен в Алтайском крае открыли горячую линию

В Алтайском крае запустили горячую линию для жалоб на необоснованное завышение цен, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Ведомство будет рассматривать обращения населения в тех случаях, если недовольство вызывает рост цен на продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости.
Чтобы сообщить о выявленных случаях взлета стоимости товаров, можно позвонить по телефонам 8 (3852) 22-20-15 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00) и 8-903-947-61-57 (в выходные и праздники).
Кроме того, можно обратиться в территориальное отделение прокуратуры района или города, где находится торговая точка.
На какие товары может в ближайшее время подняться цена, а на какие уже растет – читайте в эксклюзивном материале amic.ru.
Комментарии
сейчас щеки надуют, ножками затопают, пальчиком погрозят
Щаз помогут !
Патроны не обосновано дороги
10 дней назад в Марийке сахар-песок стоил 29 рублей кг, вчера захожу - 42! Рост цены на 30%. Причем не продают по 1кг, а упаковка по 2, стоит 84 рубля.
В России на шельфе Сахалина нефть принадлежит (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у Роснефти и индийской ONGC).
И вы хотите чтоб бензин не дорожал? Наша нефть уже давно не наша.
Спросить бы с деятелей, как так получилось что россияне с голой жо остались.
24.03.2020 10:55
- гость -
Зачем вам всем интернет-серфингистам сахар сейчас сдался? Компоты собрались делать? Цена выше, потому что дешевый марийский расхватали бабки и мамки.
- гость -
24.03.2020 10:55
- гость -
Зачем вам всем интернет-серфингистам сахар сейчас сдался? Компоты собрались делать? Цена выше, потому что дешевый марийский расхватали бабки и мамки.
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Вот именно! Мне не нужен пакет 2 кг за 84 рубля, хочу купить 1кг и дешевле.
Что значит, "дешевый марийский расхватали бабки и мамки"? Пока ясно, что "дешевый марийский" теперь продают на 30% дороже марийские же деятели покупателям.