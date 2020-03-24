Вторник, 24 Март, 11:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,88
€ 86,71
2°

438 +0
Обь
44см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Для жалоб на рост цен в Алтайском крае открыли горячую линию

, ИА "Амител"
Прокуратура будет проверять обоснованность повышения стоимости
Фото: habinfo.ru

Фото: habinfo.ru

В Алтайском крае запустили горячую линию для жалоб на необоснованное завышение цен, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Ведомство будет рассматривать обращения населения в тех случаях, если недовольство вызывает рост цен на продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости.

Чтобы сообщить о выявленных случаях взлета стоимости товаров, можно позвонить по телефонам 8 (3852) 22-20-15 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00) и 8-903-947-61-57 (в выходные и праздники).

Кроме того, можно обратиться в территориальное отделение прокуратуры района или города, где находится торговая точка.

На какие товары может в ближайшее время подняться цена, а на какие уже растет – читайте в эксклюзивном материале amic.ru.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.03.2020 10:32
- гость -

сейчас щеки надуют, ножками затопают, пальчиком погрозят

24.03.2020 10:42
- гость -

Щаз помогут !

24.03.2020 10:46
- гость -

Патроны не обосновано дороги

24.03.2020 10:55
- гость -

10 дней назад в Марийке сахар-песок стоил 29 рублей кг, вчера захожу - 42! Рост цены на 30%. Причем не продают по 1кг, а упаковка по 2, стоит 84 рубля.

24.03.2020 11:09
- гость -

В России на шельфе Сахалина нефть принадлежит (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у Роснефти и индийской ONGC).

И вы хотите чтоб бензин не дорожал? Наша нефть уже давно не наша.

24.03.2020 11:12
- гость -

Спросить бы с деятелей, как так получилось что россияне с голой жо остались.

24.03.2020 11:13
- гость -

24.03.2020 10:55
- гость -

Зачем вам всем интернет-серфингистам сахар сейчас сдался? Компоты собрались делать? Цена выше, потому что дешевый марийский расхватали бабки и мамки.

24.03.2020 11:20
- гость -

- гость -
24.03.2020 10:55
- гость -
Зачем вам всем интернет-серфингистам сахар сейчас сдался? Компоты собрались делать? Цена выше, потому что дешевый марийский расхватали бабки и мамки.
----------------------------
Вот именно! Мне не нужен пакет 2 кг за 84 рубля, хочу купить 1кг и дешевле.

Что значит, "дешевый марийский расхватали бабки и мамки"? Пока ясно, что "дешевый марийский" теперь продают на 30% дороже марийские же деятели покупателям.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:20
На Алтае пожилого пиромана поймали в женской одежде 0
11:07
У меня нет самолетов и яхт. Депутат Госдумы Терентьев о своих доходах и политике 0
10:54
Житель Краснодара обманул пятерых барнаульских таксистов 0
10:40
Названы самые популярные бренды смартфонов в России 0
10:28
Для жалоб на рост цен в Алтайском крае открыли горячую линию 8
10:16
Раскупят гречку, поедут на Аю. Экономист оценил последствия кризиса для Алтая 3
10:03
Терапия нового поколения: что такое инсулиновые помпы и в чем их преимущества 0
09:51
Россиянам пообещали теплые весну, лето и начало осени 4
09:32
Данные о нарушителях режима самоизоляции на Алтае передали в полицию 31
09:18
Чиновник из команды Михаила Евдокимова стал министром в Нижегородской области 0
09:02
Региональные театры, кинотеатры, музеи и библиотеки закрыли в Алтайском крае 3
08:47
Мишустин подписал распоряжение об увольнении главы Роскомнадзора 6
08:32
Обострение хитрости: как обманывают людей на фоне паники из-за коронавируса 2
08:15
Когда начнется ледоход на Оби в Барнауле и как долго он будет продолжаться 1
08:03
Документальный фильм о невероятных судьбах ветеранов ВОВ сняли в Алтайском крае 0
07:50
"Заболеть могут все": алтайский эпидемиолог призвала сидеть дома и мыть телефоны 7
07:36
Жительница Алтайского края едва не оставила руку в тестомесе 21
07:19
Почему в Алтайском крае чаще брали ипотеку в 2019 году и какие квартиры покупали 1
07:02
Долгов на полмиллиона. Автомобиль жителя Алтайского края арестовали под Тверью 2
06:48
Иди своей дорогой, Сталкер. Как в Москве спасаются от коронавируса 0
06:39
Туристы назвали самые переоцененные города мира 1
06:18
Холодильник? Дайте два. Барнаульцы массово скупают бытовую технику 37
06:01
Небольшой снег и холод. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 марта 0
23:45
Полуторагодовалый ребенок оказался среди должников в Алтайском крае 6
23:15
Барбара Брыльска заявила, что у нее нет онкозаболевания 0
22:50
Мужчины болеют и умирают от коронавируса в два раза чаще женщин 9
22:17
В России не станут сокращать расходы в 2020 году 3
21:51
"Девушка Бонда" заявила о выздоровлении после коронавируса 0
21:18
Коммунальная авария произошла в районе Жилплощадки в Барнауле 4
20:47
В Китае отказались от помощи России в борьбе с коронавирусом 8
20:14
Жителей Алтайского края предупреждают о сильных морозах 0
19:42
Во Франции успешно испытали новое лекарство от коронавируса 6
19:19
В МВД Алтайского края опровергли фейки о массовой слежке в мессенджерах и соцсетях 6
18:36
У актрисы из "Иронии судьбы" нашли рак 0
18:07
Две трассы перекроют в Алтайском крае 23 и 24 марта 2
17:42
Все гидротехнические сооружения Барнаула готовы к возможному паводку 0
17:29
Я на карантине. Как оформить больничный, чтобы не остаться без денег 6
17:16
Премьер-министр Японии: провести Олимпиаду в этом году невозможно 1
17:05
Труп молодого человека нашли в окрестностях шоссе Ленточный бор в Барнауле 5
16:55
Мягко и без СМИ. Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края 17
16:54
В Барнауле Land Rover сделал вид, что сгорел 7
16:42
Последствия сильнейшего землетрясения в Хорватии: фото 0
16:30
Утилизация просрочки из магазина попала на видео в Барнауле 22
16:19
Взрослые игры. Кому выгоден скандал вокруг детского дома на Алтае 10
16:06
Карты вместо кошелька. Как увеличить прибыль с помощью безналичного расчета 0
15:53
Россияне рассказали, какие качества ценят в своих коллегах 0
15:46
Количество детских садов в Алтайском крае сократилось в два раза 0
15:35
Я только спросить: в Барнауле люди встают в очередь сдать билеты на концерты 1
15:22
80-летний житель Алтайского края выпал из окна больницы 0
15:11
Вернувшийся из Таиланда сибиряк нарушил режим самоизоляции 32

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.