Для жалоб на рост цен в Алтайском крае открыли горячую линию

В Алтайском крае запустили горячую линию для жалоб на необоснованное завышение цен, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Ведомство будет рассматривать обращения населения в тех случаях, если недовольство вызывает рост цен на продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости.

Чтобы сообщить о выявленных случаях взлета стоимости товаров, можно позвонить по телефонам 8 (3852) 22-20-15 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00) и 8-903-947-61-57 (в выходные и праздники).

Кроме того, можно обратиться в территориальное отделение прокуратуры района или города, где находится торговая точка.

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