Житель Краснодара обманул пятерых барнаульских таксистов

Жителя Краснодара осудят за мошенничество в отношении барнаульских таксистов. Аферист уговаривал водителей отправлять ему деньги на телефон. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установило следствие, мужчина заказывал через такси доставку продуктов. Когда таксист направлялся с заказом к клиенту, тот просил пополнить баланс его телефона, обещая вернуть деньги, как только таксист приедет. Разумеется, в конечной точке водители заказчика не находили.

Всего пострадало пятеро таксистов Барнаула. Суммарный ущерб от действий мошенника превысил 20 тысяч рублей.

Выяснилось, что аферист вышел из тюрьмы всего за 10 дней до совершения нового преступления. Мужчина отбывал срок за схожие мошенничества. Расследование завершилось, дело направили в суд.