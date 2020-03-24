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На Алтае пожилого пиромана поймали в женской одежде

, ИА "Амител"
Мужчину признали виновным в совершении нескольких преступлений
Фото: misanec.ru

Фото: misanec.ru

Верховный суд Республики Алтай вынес приговор 61-летнему местному жителю, который наряжался в женскую одежду и поджигал автомобили в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

К моменту вынесения приговора подсудимый успел собрать внушительный "букет" статей Уголовного кодекса: "Кража", "Покушение на убийство" и "Уничтожение имущества путем поджога".

Мужчину задержали в ноябре 2018 года, когда рядом с магазином он облил бензином автомобиль Toyota Corona и собирался его поджечь. Задержанного изначально чуть не приняли за пенсионерку, потому что на нем была женская одежда. Так злоумышленник хотел отвести от себя подозрения.

Правоохранители выяснили, что за месяц до задержания аналогичным образом на том же месте подсудимый сжег Toyota Camry. Владелец автомобиля оценил ущерб в 64,4 тысячи рублей.

Как уже писал amic.ru, таким образом мужчина мстил ухажерам возлюбленной, которая прекратила с ним отношения. Причем в первом случае произошла ошибка – сгорела машина совершенно незнакомой девушки, а не соперника.

С учетом ранее совершенных краж и угрозы убийством бывшей жене суд приговорил пиромана к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.03.2020 12:00
- гость -

Седина в бороду, бес в ребро. Какая возлюбленная, какая месть, ты чего, дедуля?)

24.03.2020 12:56
- гость -

Вот о таких людях я бы с удовольствием посмотрел фильмы. Вот он герой, а мы тут Джокера несчастного смотрим. Этот по любому интереснее будет.

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